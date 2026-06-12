12日の小野田紀美クールジャパン戦略・知的財産戦略担当大臣の記者会見で、アメリカのトランプ大統領が人気アニメのナルトの主人公に扮した動画をSNSに投稿したことについての質問が出た。

【映像】小野田大臣が答えた瞬間

記者が「日本のコンテンツ産業の著作権保護の観点から、クールジャパン・知的財産戦略担当大臣として、どのように対応するお考えか」と質問。

小野田大臣はまず「ご指摘の投稿については、もちろん承知をしています。一般論として申し上げれば、著作権を利用する際は、著作権者の許諾を得て利用することが原則であり、これは公的機関が利用する場合であっても同様です。また、明らかな著作権侵害とまでは言えない場合であったとしても、権利者の意図と異なる形で著作物が使用されることで作品イメージが損なわれ、権利者に被害が生じるという事態も考え得る点は、厳に注意すべきものと考えています」と述べた。

そのうえで「外交ルートを通じて、これまでもこうした我が国の考えを複数回にわたって米側には伝達してきています。引き続き、我が国の著作権が適切に扱われるように、米国との意思疎通を含め、しっかりと対応してまいりたい。私としては、これ以上同様の事案が繰り返されないこと、また、本投稿が2次拡散されないように強く願っています」と答えた。

これに対し別の記者が、「2次利用されないように、強く願っているという話でしたけれども、特に具体的な対応というのは今回はとらないのか？」と質問。

小野田大臣は「随時にわたり、米側には我が国の著作権に対する考え方というのは伝えてきています。その上で、2次利用というのは、要はそれをリツイートとかを誰かにされてしまうと、どんどん拡散されてしまって、さらに被害が広がってしまうとも考えられるので、著作権侵害が疑われるようなものに関して拡散をするということもないようにと願っているところです」と答えた。（ABEMA NEWS）