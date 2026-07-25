国会は25日、会期末を迎えましたが、ここにきて内閣支持率の下落が目立ち始めています。取材から見えてきた高市政権の支持離れの理由とは。【写真を見る】混迷国会で”高市離れ”の兆候か？「期待と違う」市民が求める政策は？【報道特集】“大阪ありき”と野党猛反発も…副首都構想関連法が成立24日、参議院本会議。副首都構想を具体化するための法律が、自民・維新などの賛成多数で可決、賛成123、反対121の2票差で成立した。