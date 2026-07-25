川崎市は２５日、市バスが赤信号に変わった直後の交差点に進入し、キックスケーターで横断しようとしていた小学２年の男子児童と衝突する事故が２４日にあったと発表した。児童は頭を打って病院に搬送されたが、搬送時は意識があったという。市交通局の発表によると、事故は２４日午後３時２５分頃、同市川崎区観音の丁字路交差点で発生した。男性運転手（３４）は信号が赤に変わっていたことを認識していたが、ブレーキを踏ま