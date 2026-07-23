7月21日、“あるモデル”がInstagramに投稿した1枚の写真が注目を集めている。投稿したのは、かつてバラエティ番組や女性ファッション誌で活躍し、“9頭身モデル”として人気を博した女性。近年はテレビで見かける機会が減った一方で、実業家としても活動の幅を広げている人物だ。その女性とはモデルで実業家のマギー（34）。この日の投稿では、《モエ・エ・シャンドンの氷を浮かべて楽しむ『モエ・エ・シャンドン アイス アンペリ