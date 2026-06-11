「きゃー!」「舘さん!」

5月30日、黄色い歓声が飛びかうなか、ボルドー色のオープンカーでさっそうと姿を現した警察署長姿のレジェンド俳優。集まった約3000人の観客へ柔らかな笑顔を向けたのは、舘ひろしだ。

同日、東京都調布市で開催された「えきひろグランドオープニングDAY」に、舘は調布警察署の一日警察署長として登壇した。

「調布市は2021年1月の解散まで、舘さんが所属していた石原プロモーションの拠点があった場所で、舘さんにとってもゆかりのある土地なんです。代表作『西部警察』シリーズ（テレビ朝日系）の撮影で初めて調布を訪れたほか、市内各地でロケがおこなわれたこともあり、地元ファンが大勢、駆けつけていました」（スポーツ紙記者）

実際に現場を訪れたファンが、興奮気味にこう振り返る。

「舘さんが登場する1時間前には、京王線調布駅前はすでに人でいっぱいでした。トークイベント終了後には、出待ちのファンに囲まれていましたが、まったく動じることなく、笑顔で手を振っていたのが印象的でした。さすがスターだなと思いました。

イベントでは、特殊詐欺への注意喚起や自転車事故防止を呼びかけていました。これまでの作品のイメージからバイク好きだと思われているものの、ご本人が『自転車は乗れない』と明かして会場を笑わせる場面もありました。さらに、新作映画に絡めて“免許返納”についても語っていました」

2026年で76歳を迎えた舘だが、俳優としての活躍は止まらない。6月19日には主演映画『免許返納!?』の公開が控えている。

「この映画は、70歳を迎えた人気俳優が周囲から免許返納を勧められるなか、自らの思いや世間の価値観との間で揺れ動き、大騒動へと巻き込まれていくコメディ作品です。

1994年公開の、舘さん主演のヒット映画『免許がない!』をオマージュする要素も盛り込まれています。舘さんが32年ぶりに主人公の南条弘を演じることでも話題になっています」（映画誌ライター）

共演者には西野七瀬、南野陽子、大地真央、真矢ミキら豪華キャストが集結。なかでも注目を集めているのが若手俳優の黒川想矢だ。

「黒川さんは映画『怪物』で大きな注目を浴び、『国宝』では吉沢亮さん演じる主人公の少年期役を務めたことで、さらに知名度を高めました。今回は、南条の俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）の息子役として出演します。反抗的な少年と南条との、コミカルなかけ合いが見どころのひとつです。

黒川さんは小学6年生のとき、NHKドラマ『剣樹抄〜光圀公と俺〜』で舘さんと共演しています。その際、舘さんにあこがれ、自ら事務所への所属を直談判したことで知られています。今回は、そんなあこがれの存在との再共演が実現した形です」（芸能担当記者）

レジェンドと愛弟子。2人の共演がスクリーンでどんな化学反応を見せるのか。