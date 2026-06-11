この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食190円！鶏むねなのにジューシーすぎる最強つまみがウマ痩せすぎた…！【もんきちコラボ】」と題した動画を公開しました。今回は、料理系YouTuber「家族のための男飯もんきち」のチャンネルとのコラボ企画で、お酒にも合うダイエット向けレシピ「鶏胸肉の味噌ラーメン風炒め」を紹介しています。



動画では、鶏胸肉を柔らかく仕上げるための重要な下処理が解説されています。キッチンペーパーでドリップを拭き取って臭みを防ぎ、皮を取り除いて脂質をカット。さらに、「繊維に逆らって切ると食感が良くなります」と、部位ごとに繊維の向きを見極めて切るテクニックを伝授しています。



フライパンで鶏胸肉に焼き色をつけたら、フライパンの手前で調味料を混ぜ合わせることで洗い物を減らす工夫も紹介。もやしニラミックスを加え、仕上げにバターを絡めると、食欲をそそる香りが広がります。完成した料理を実食したもんきちは、「鶏胸であること疑うぐらいジューシー」と驚きの表情を見せました。



高タンパクかつ1食約190円というコストパフォーマンスの高さも魅力のこのレシピ。ダイエット中の方はもちろん、お酒のお供としてもぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏胸肉…300g

・塩…少々

・味の素…少々

・片栗粉…適量

・サラダ油…小さじ2

・しょうがチューブ…小さじ1/2

・にんにくチューブ…小さじ1/2

・みりん…大さじ2

・味噌…大さじ2

・鶏ガラスープの素…小さじ1

・もやしニラミックス…1袋

・バター…10g



［作り方］

1. 鶏胸肉のドリップをキッチンペーパーで拭き取り、皮を取り除く。

2. 鶏胸肉の繊維の向きに合わせて切り分け、繊維に逆らうように厚さ1cmほどにカットする。

3. 切った鶏胸肉に塩、味の素を薄く振り、片栗粉をまぶす。

4. フライパンにサラダ油をひき、鶏胸肉をきつね色になるまで焼く。

5. 鶏胸肉を奥に寄せ、手前のスペースでしょうがとにんにくチューブを炒めて香りを出す。

6. 火を一度弱めるか消し、みりん、味噌、鶏ガラスープの素を手前に加えて混ぜ合わせる。

7. もやしニラミックスを加え、再び火にかけて全体を混ぜながら炒める。

8. 仕上げにバターを加えて全体的によく混ぜ合わせる。

9. 器に盛り付けて完成。