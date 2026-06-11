本日6月11日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は「NEWS vs M!LKアイドル対決」。現在「ゴチ」メンバーである増田貴久率いるNEWSと、佐野勇斗率いるM!LKによる「ぐるナイ」史上初の場外戦。NEWSの小山慶一郎・加藤シゲアキ・増田、M!LKの佐野・塩粼太智・曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人とメンバーが全員集合し、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑む。立合人は中岡創一（ロッチ）。

NEWSはそれぞれがドラマやバラエティ番組でも活躍する結成23年のベテラングループ。M!LKは昨年紅白歌合戦にも出場し結成12年で今ノリにのっているグループ。M!LKのメンバーが5人に対してNEWSは3人ということで、岡村隆史（ナインティナイン）がNEWSチームに加入。NEWSは「1個も負けないよ」と増田、「経験値が違う」と加藤。M!LKの山中は「若さ、勢いで勝てるかな！」、塩粼は「僕ら基本息上がんないっすよ、若いんで」と応戦。果たして勝つのは実力派のベテランか、若さと勢いの新星か？

1回戦の「体張り障害物リレー」では、「体を張って無事で帰ってこれます？」と佐野が挑発するも、増田は「厳しい障害を乗り越えてきた経験がある」と一蹴。小山と山中はアメ玉探しで衝撃の顔面白塗りになり、加藤と佐野はハードルで華麗な跳躍を見せる。増田と塩粼は足つぼマットで苦痛に号泣⁉ 最後は全員で大繩飛びにチャレンジ。体力、そして結束力で勝るのは？

2回戦の「常識問題クイズ」では、各チーム1人が風船に入り、風船が割れる前までに解答。風船に入った吉田はその巨大さに絶句！それぞれに高学歴メンバーがいる中「小4までしか勉強していません」と言う増田。常識力で勝つことはできるのか？山中は特技を披露するも苦戦!? 増田 vs 山中の一騎打ちか？世代を超えた出題に一同困惑し、中岡が「メチャクチャ面白い」と言いながらも何やら不満気な様子？

3回戦は「アドリブ演技対決」。数々のドラマに出演してきた増田と佐野が対決！佐野は「僕も朝ドラ出させてもらっていますし」と挑発。そしてここで「呼ばれた理由がわかりました」と中岡が参戦。しかしまさかの展開に戸惑いを見せて…？増田 vs 佐野の迫真の演技対決は、どちらに軍配が？

4回戦は巨大バルーンボールに1人が入り、相手チームのボウリングピンを倒す「人間ボウリング」。「先輩方がこの格好（ボウリングのピン）してるのめっちゃ面白いですね」と笑う吉田に加藤が煽り返す！体力自慢のM!LKか？それとも頭脳的なNEWSか？

5回戦は、それぞれのおしゃれ番長、増田と山中がクセ強アイテムで「コーデバトル」。NEWSのライブの衣装を10年以上担当する増田は「ファッションが僕を愛してる」と豪語。M!LKの衣装担当の山中は、増田への意外な思いを語る。それを聞いた増田は「負けるわけにはいかない」と俄然張り切るが…ハイレベルな戦いの結果は？

知力、体力、演技とチームワークなど、ガチなアイドル対決を制するのは果たして？