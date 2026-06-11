「箸止めるの不可能」シャキシャキ食感とピリ辛ごま油が食欲を刺激する無限レタスナムル
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食76kcal＆74円！レタス1玉が一瞬で消える“ピリ辛ナムル”がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、レタス1玉を使い、火を使わずに電子レンジだけで作れる低カロリーな「ピリ辛レタスナムル」を紹介しています。
調理は、レタスを洗って一口サイズに手でちぎるところからスタートします。芯の部分は親指で押し込んで取り除き、包丁を一切使わない手軽さがポイントです。耐熱ボウルにちぎったレタスを山盛りにし、ラップをかけて600Wの電子レンジで3分30秒加熱します。
加熱後、ボウルの底に溜まった水分を適度に除き、味付けに入ります。白だし、ごま油、ニンニクおろしに加え、細かくカットした塩こんぶを投入。「全体にまとわりつけるように、細かめにカットすることを推奨したい」と、味がなじみやすくなる工夫を語りました。さらに七味とごまを振って全体をよく混ぜ合わせます。
器に盛り付け、追いごまと韓国海苔を散らして完成です。一口頬張ると「めちゃめちゃ美味い」と声を上げ、「箸止めるの不可能なんですけど」と絶賛。高級中華の空芯菜の炒め物に味が似ており、旨味が凝縮されていると語りました。
1食あたり74円、76kcalと家計にもダイエットにも嬉しい一品。今晩の副菜として試してみてはいかがでしょうか。
【ピリ辛レタスナムル レシピ】
［材料］（3食分）
・レタス 1玉
・白だし 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・塩こんぶ 小さじ1
・七味 小さじ1/2
・ごま 適量
・韓国海苔 適量
［作り方］
1. レタスを軽く洗い、外側から一口サイズに手でちぎって耐熱ボウルに入れる。芯の部分は親指で押し込んで取り除く。
2. ボウルにラップをかけ、600Wの電子レンジで3分30秒加熱する。
3. 加熱後、レタスから出た水分を適度に取り除く（食感を残すため、絞りすぎない）。
4. 白だし、ごま油、ニンニクおろし、細かくカットした塩こんぶ、七味、ごまを加えてよく混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、追いごまとちぎった韓国海苔を散らして完成。
調理は、レタスを洗って一口サイズに手でちぎるところからスタートします。芯の部分は親指で押し込んで取り除き、包丁を一切使わない手軽さがポイントです。耐熱ボウルにちぎったレタスを山盛りにし、ラップをかけて600Wの電子レンジで3分30秒加熱します。
加熱後、ボウルの底に溜まった水分を適度に除き、味付けに入ります。白だし、ごま油、ニンニクおろしに加え、細かくカットした塩こんぶを投入。「全体にまとわりつけるように、細かめにカットすることを推奨したい」と、味がなじみやすくなる工夫を語りました。さらに七味とごまを振って全体をよく混ぜ合わせます。
器に盛り付け、追いごまと韓国海苔を散らして完成です。一口頬張ると「めちゃめちゃ美味い」と声を上げ、「箸止めるの不可能なんですけど」と絶賛。高級中華の空芯菜の炒め物に味が似ており、旨味が凝縮されていると語りました。
1食あたり74円、76kcalと家計にもダイエットにも嬉しい一品。今晩の副菜として試してみてはいかがでしょうか。
【ピリ辛レタスナムル レシピ】
［材料］（3食分）
・レタス 1玉
・白だし 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・塩こんぶ 小さじ1
・七味 小さじ1/2
・ごま 適量
・韓国海苔 適量
［作り方］
1. レタスを軽く洗い、外側から一口サイズに手でちぎって耐熱ボウルに入れる。芯の部分は親指で押し込んで取り除く。
2. ボウルにラップをかけ、600Wの電子レンジで3分30秒加熱する。
3. 加熱後、レタスから出た水分を適度に取り除く（食感を残すため、絞りすぎない）。
4. 白だし、ごま油、ニンニクおろし、細かくカットした塩こんぶ、七味、ごまを加えてよく混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、追いごまとちぎった韓国海苔を散らして完成。
YouTubeの動画内容
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