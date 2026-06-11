この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食76kcal＆74円！レタス1玉が一瞬で消える“ピリ辛ナムル”がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、レタス1玉を使い、火を使わずに電子レンジだけで作れる低カロリーな「ピリ辛レタスナムル」を紹介しています。

調理は、レタスを洗って一口サイズに手でちぎるところからスタートします。芯の部分は親指で押し込んで取り除き、包丁を一切使わない手軽さがポイントです。耐熱ボウルにちぎったレタスを山盛りにし、ラップをかけて600Wの電子レンジで3分30秒加熱します。

加熱後、ボウルの底に溜まった水分を適度に除き、味付けに入ります。白だし、ごま油、ニンニクおろしに加え、細かくカットした塩こんぶを投入。「全体にまとわりつけるように、細かめにカットすることを推奨したい」と、味がなじみやすくなる工夫を語りました。さらに七味とごまを振って全体をよく混ぜ合わせます。

器に盛り付け、追いごまと韓国海苔を散らして完成です。一口頬張ると「めちゃめちゃ美味い」と声を上げ、「箸止めるの不可能なんですけど」と絶賛。高級中華の空芯菜の炒め物に味が似ており、旨味が凝縮されていると語りました。

1食あたり74円、76kcalと家計にもダイエットにも嬉しい一品。今晩の副菜として試してみてはいかがでしょうか。

【ピリ辛レタスナムル レシピ】
［材料］（3食分）
・レタス 1玉
・白だし 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・ニンニクおろし 小さじ1
・塩こんぶ 小さじ1
・七味 小さじ1/2
・ごま 適量
・韓国海苔 適量

［作り方］
1. レタスを軽く洗い、外側から一口サイズに手でちぎって耐熱ボウルに入れる。芯の部分は親指で押し込んで取り除く。
2. ボウルにラップをかけ、600Wの電子レンジで3分30秒加熱する。
3. 加熱後、レタスから出た水分を適度に取り除く（食感を残すため、絞りすぎない）。
4. 白だし、ごま油、ニンニクおろし、細かくカットした塩こんぶ、七味、ごまを加えてよく混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、追いごまとちぎった韓国海苔を散らして完成。

YouTubeの動画内容

00:00

レタスの常識が覆るナムル紹介
01:54

包丁不要！レタスを手でちぎるコツ
03:54

電子レンジで3分30秒加熱
04:49

味の決め手となる調味料を混ぜる
07:24

いざ実食！「箸止めるの不可能」

関連記事

包丁も火も使わない！一食たったの80円で作れる絶品とんぺい焼き

包丁も火も使わない！一食たったの80円で作れる絶品とんぺい焼き

 「旨味が爆弾のような感じ」カツオとごま油香る！無限シャキシャキキャベツ

「旨味が爆弾のような感じ」カツオとごま油香る！無限シャキシャキキャベツ

 「気づいたら箸止まらんやつ」シャキネバ食感で無限に食べられる！旨味たっぷり“丸ごと塩オクラ”

「気づいたら箸止まらんやつ」シャキネバ食感で無限に食べられる！旨味たっぷり“丸ごと塩オクラ”
もっと見る

チャンネル情報

しらっちのウマ痩せレシピ?_icon

しらっちのウマ痩せレシピ?

YouTube チャンネル登録者数 27.20万人 1553 本の動画
ー▼ YouTube/TikTok/X他 ▼ー
youtube.com/channel/UCQ6f5_6v4L3QbbR5ojAc3iA YouTube