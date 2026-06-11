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YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「3食76kcal＆74円！レタス1玉が一瞬で消える“ピリ辛ナムル”がウマ痩せすぎた…！」と題した動画を公開しました。動画では、レタス1玉を使い、火を使わずに電子レンジだけで作れる低カロリーな「ピリ辛レタスナムル」を紹介しています。



調理は、レタスを洗って一口サイズに手でちぎるところからスタートします。芯の部分は親指で押し込んで取り除き、包丁を一切使わない手軽さがポイントです。耐熱ボウルにちぎったレタスを山盛りにし、ラップをかけて600Wの電子レンジで3分30秒加熱します。



加熱後、ボウルの底に溜まった水分を適度に除き、味付けに入ります。白だし、ごま油、ニンニクおろしに加え、細かくカットした塩こんぶを投入。「全体にまとわりつけるように、細かめにカットすることを推奨したい」と、味がなじみやすくなる工夫を語りました。さらに七味とごまを振って全体をよく混ぜ合わせます。



器に盛り付け、追いごまと韓国海苔を散らして完成です。一口頬張ると「めちゃめちゃ美味い」と声を上げ、「箸止めるの不可能なんですけど」と絶賛。高級中華の空芯菜の炒め物に味が似ており、旨味が凝縮されていると語りました。



1食あたり74円、76kcalと家計にもダイエットにも嬉しい一品。今晩の副菜として試してみてはいかがでしょうか。



【ピリ辛レタスナムル レシピ】

［材料］（3食分）

・レタス 1玉

・白だし 大さじ1

・ごま油 大さじ1

・ニンニクおろし 小さじ1

・塩こんぶ 小さじ1

・七味 小さじ1/2

・ごま 適量

・韓国海苔 適量



［作り方］

1. レタスを軽く洗い、外側から一口サイズに手でちぎって耐熱ボウルに入れる。芯の部分は親指で押し込んで取り除く。

2. ボウルにラップをかけ、600Wの電子レンジで3分30秒加熱する。

3. 加熱後、レタスから出た水分を適度に取り除く（食感を残すため、絞りすぎない）。

4. 白だし、ごま油、ニンニクおろし、細かくカットした塩こんぶ、七味、ごまを加えてよく混ぜ合わせる。

5. 器に盛り付け、追いごまとちぎった韓国海苔を散らして完成。