9日に住宅の敷地内でクマ1頭が捕獲された栃木県宇都宮市では、10日も別のクマがいる可能性もあるとして警戒が続いています。一方、全国の市街地でもクマの目撃情報が相次いでいます。

■市内で出歩く人はなかなか見当たらず

クマ騒動から一夜明け、栃木県宇都宮市の保育園では、10日から園庭で遊ぶことができるようになりました。

あさひの保育園 金崎友香園長

「ずっと子どもが室内で、気持ちも心もというところ。きょうは時間を区切って園庭遊びを」

園の外で遊べるのは、まだ先になるのでしょうか。

あさひの保育園 金崎友香園長

「クマ2頭目がいるかもしれない。保護者から園外保育の不安をご連絡いただいていますので、それ（園外保育）に関してはやらないと」。

◇

“ギョーザの街”宇都宮は、いまだ不安に包まれています。

宇都宮餃子めんめん 市村弘明店長

「気をつけながらとしか言いようがない。万が一（クマが）出た時のために、常に気を張っていければ」

市内を車で走っても、出歩く人はなかなか見当たりません。クマの捜索を行っているとみられる宇都宮市の職員はいました。

“まだいるかもしれない”――その不安と隣り合わせの生活が続いています。

■休校3日目 音楽の課題も“オンライン”

人口50万人超えの宇都宮市で目撃が相次いでいたクマ。市の中心地「オリオン通り商店街」にもクマは出没しました。

その後も目撃が相次ぎましたが、9日午後には住宅の敷地内に潜んでいました。体長およそ1メートルのオスの成獣で、その後に捕獲。

この個体の捕獲後、新たな目撃情報は寄せられていません。しかし、宇都宮市は…

教育委員会の担当者（9日夜）

「“2頭目”の目撃情報がございましたので、安全に万全を期すということで、あしたについては、市内の市立の小中学校は全校休業」

「いない」とは言い切れない2頭目。公立の小中学校は、休校3日目になりました。

◇

市内の別の小学校では、教職員が対応に追われました。

簗瀬小学校 高木信之助副校長

「各担任が子どもに課題を出しているところ」

児童が家庭で取り組む課題をオンラインで送っていました。3年生に出す音楽の課題は…

教職員

「普段は、本物の楽器を使って演奏してもらっている。今回は急な対応になり、鍵盤ハーモニカは学校にある状態。同じように学校でやっていることができるように、ウェブ上のこちらを使ってみようかなと」

◇

今後の対応について、取材を続けていると…

簗瀬小学校 高木信之助副校長

「先ほどですが、クマの目撃情報がないこともあり、あしたから通常登校という連絡が市の教育委員会から届きました」

市によりますと、新たな目撃情報がないことや、専門家の見解を踏まえて11日からの学校再開を判断したということです。

■各地の都市部でも目撃情報

日常を一変させるクマ。各地の都市部でも目撃情報が出ています。

北海道札幌市では9日夜、住宅街に3頭のクマ。塾に向かっていた中学生が目撃したといいます。

9日夜は、山梨県の県庁所在地・甲府市でも「クマとみられる動物1頭を目撃した」との110番通報が入ったといいます。市や警察がパトロールを行いましたが、クマの痕跡などは確認されなかったということです。

クマへの警戒の日々が続きます。