2026年7月期 日本テレビ系月曜プラチナイト枠 「ドラマDEEP」は、「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」に決定！放送は毎週月曜 24:24〜24:54、7月6日（月）スタート（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）。TVer、Huluにて毎話放送後配信開始。

2026年4月から月曜に引越してさらにパワーアップした「ドラマDEEP」。大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにし、「夫婦が壊れるとき」、「いきなり婚」、「完全不倫」など話題作を連発してきた同枠。さらなる刺激とワクワクをお届け。

「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」のＷ主演は実力派の二人 森迫永依と前田公輝に決定！

森迫は、「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い、初めて愛した夫と結婚し専業主婦となった笹嶋愛子役を演じる。子役として幼少期から活躍し、キャリアを積んできた若手実力派俳優の森迫。2006年実写版「ちびまる子ちゃん」（フジテレビ）で主役のまる子を演じ注目を集める。近年では、「アンサンブル」（日本テレビ）、「山田轟法律事務所」（NHK）など話題作に出演し、2025年度NHKラジオ「中学生の基礎英語レベル1」で自身の英語力をいかしオリジナルストーリーの主人公を担当するなど幅広く活躍を続けている彼女が、今回、日本テレビドラマ初主演。

森迫永依 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/articles/55216n4smigg07chcbvk.html

前田は、表向きは優しく誠実で仕事もできるが、家庭内では愛子を利用していた夫・笹嶋誠一役を演じる。「ドラマDEEP」枠2度目の主演を務める実力派俳優の前田。「完全不倫 -隠す美学、暴く覚悟-」（日本テレビ）「おいしい離婚届けます」（中京テレビ・日本テレビ）の2クール連続での主演で話題を集め、「多すぎる恋と殺人」（日本テレビ）にも出演するなど、映画・テレビ・舞台の数々の話題作に出演し続けている。

前田公輝 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-moichido/articles/5521bhh5ccubljtqj9hu.html

■イントロダクション

“終わった夫婦の、始め方。”

裏切りから始まる夫婦の物語

家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子。

しかし一流企業に勤める夫・誠一の不倫に気づいてしまう。

戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が…!!

妊娠した愛子は一人で産んで育てることを決意し、自分と子供の幸せだけを考え、動き出す。

私はもう1度自分らしさを取り戻してこの子と一緒に前を向きたい。

一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一はやり直しを願い、奮闘していく。

俺はもう1度愛子と向き合いたい。できることなら支えていきたい。

自分の気持ちに素直になった夫婦が再び動き出す！

不倫サスペンス × ラブ × ヒューマン

もう1度夫婦になりますか？

■原作情報

原作 : 六葉雅・上原ひびき『カモフラージュ夫婦』（CLLENN刊）

【ストーリー】

苦労して一流企業に入社した愛子は、職場で誠一と出会って結婚。誠一の希望から寿退社をした愛子の新婚生活は順風満帆だった。愛する人を陰ながらサポートする生活も悪くない…そう思っていたのに――。結婚1年目、愛子は誠一の不倫を知ってしまう。はじめは帰宅が遅いぐらいだったが、徐々に大胆になる誠一の不倫。それを知りながらも、優しい夫である誠一に僅かな希望を持ってしまう愛子。いびつながらも平穏な日々を過ごしていた愛子は、さらに衝撃の事実を知ってしまい…！ ――本作品は小説投稿サイト「エブリスタ」で掲載している「キャンディみたいな……。」のコミカライズ。

■原作：六葉雅 コメント

ドラマ化のお話を聞いた時は驚いて暫くは信じられませんでした。

この様な機会を頂けたのも読者の皆様、漫画家の上原先生、関係者の皆様、たくさんの方の応援でドラマ化されたと思っております。

この場をお借りして感謝を申し上げます。

ドラマでしか味わえない臨場感を一人でも多くの人に見ていただけたら嬉しいです。

■作画：上原ひびき コメント

「カモフラージュ夫婦」がドラマ化される事になりました。自分の人生でこんな事が起こるとは夢にも思っていなかったので、とてつもない喜びを噛み締めております。原作者の六葉先生をはじめ、読者の方々、編集部。ドラマ化でキャラを演じてくださる俳優の方々、スタッフの皆さま、いつも私を支えてくれる、夫と息子。全ての方に感謝感謝の毎日です。

実写での愛子ちゃんと誠一さんの人生を最後まで見守っていただけますと幸いです。

■日本テレビ プロデューサー 大庭佑理 コメント

数多くの不倫ドラマが世にあふれる昨今。裏切りやドロドロとした愛憎劇の作品とは一線を画す、新たな夫婦の物語を届けるべく、この度六葉先生、上原先生のご尽力のもと、原作『カモフラージュ夫婦』を映像化してお届けします。

主演を務めていただくのは、森迫永依さんと前田公輝さんです。

森迫永依さんのはかなさと強さを秘めた確かな演技力と、前田公輝さんの多彩で惹き込まれる包容力あるお芝居が掛け合わさる、最高のキャスティングが実現し、この上ないぜいたくな夫婦が誕生致しました。

本作は“自分らしさ”を取り戻し前を向きたい愛子と、自分の行いを悔い許しを乞いながら“自分を取り戻す”誠一、

それぞれが“自分自身の再生”をしていく成長物語でもあります。

2人が最終的に下す決断に「こういう夫婦のカタチもある」という救いと、一歩を踏み出す勇気を感じていただけたら嬉しいです。ぜひご期待ください。

■番組概要

日本テレビ系全国ネット 月曜プラチナイト

7月6日（月）スタート 毎週月曜 24時24分〜24時54分放送（全12話予定）

※第1話 24時34分〜25時04分放送

TVer、Hulu 毎話放送後配信開始

原作 : 六葉雅・上原ひびき『カモフラージュ夫婦』（CLLENN刊）

脚本 : 鹿目けい子

演出 : 西村了（AX-ON） 森美春 飛田一樹

音楽 : 近谷直之

制作 : 関根龍太郎

プロデュース : 柿野寛将

プロデューサー : 大庭佑理 西紀州（AX-ON）

制作協力 : AX-ON

製作著作 : 日本テレビ



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