2026年7月期 日本テレビ系月曜プラチナイト枠 「ドラマDEEP」は、「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」に決定！放送は毎週月曜 24:24〜24:54、7月6日（月）スタート（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）。TVer、Huluにて毎話放送後配信開始。

「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」のＷ主演は実力派の二人！森迫永依と前田公輝に決定。森迫は、「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い、初めて愛した夫と結婚し専業主婦となった笹嶋愛子役を演じる。本作で日本テレビドラマ初主演。

家庭に入り、幸せな結婚生活を過ごしていた妻・愛子。しかし一流企業に勤める夫・誠一（前田公輝）の不倫に気づいてしまう。戻ってくると信じて耐え続けていた夫婦生活だが、不倫という裏切り以上の衝撃の「ある真実」が。妊娠した愛子は一人で産んで育てることを決意し、自分と子供の幸せだけを考え、動き出す。一方、自らの愚かさと愛子への愛の深さに気づいた誠一はやり直しを願い、奮闘していく。

当記事では、森迫のコメントを紹介。

■主演：森迫永依 コメント

Q.このドラマの企画を聞いた時、また原作・脚本を読んだ時の「感想」を教えてください。

原作の漫画を以前から読んでいたので、実写化のお話を聞いた時はとても驚きました。

同時に、その作品で主人公を演じさせていただけることが本当にうれしかったです。

脚本を読ませていただく中で、それぞれの登場人物が抱える葛藤や悩み、そして成長していく姿に深く共感しました。多様な愛や家族の形が丁寧に描かれていて、多くの方の心に届く作品になるのではないかと感じました。

Q.主人公・笹嶋愛子役への思い、印象は？

愛子はとても芯が強く、自分の信念をしっかりと持っている女性だと思います。

困難な状況に直面しても前を向き続ける姿には、私自身も憧れを感じました。

そんな愛子の強さだけでなく、迷いや葛藤も丁寧に表現しながら、視聴者の皆さまに愛していただける魅力的な人物として演じたいと思いました。

Q.この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

このドラマでは、多様な愛の形や家族の在り方を通して、人と人との絆を描いています。

誰もが人生の中で悩みや迷いを抱える瞬間があると思います。

そんな時に、この作品が少しでも誰かの背中を押したり、心に寄り添ったりする存在になれたらうれしいです。それぞれの登場人物の選択や生き方を、ぜひ見届けていただけたらと思います。

※笹嶋愛子（ささじまあいこ）・・・森迫永依

「普通に幸せな結婚生活を送りたい」と願い、初めて愛した夫と結婚し専業主婦となった。

離婚後、子供を産んでからは自分の芯を持った考えのもと行動していく。