あす6月11日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「海＆山から迫り来る脅威を防げSP」。見どころをご紹介！

■大量の覚醒剤はどこに？突破税関が挑むコンテナ密輸事件

今回の「突破税関」も夏の特別編！空港を飛び出し密輸を食い止める。

木村昴らが演じる職員が向かったのは、日本に入ってくる貨物を調べるコンテナ検査センター。ベトナムからのコンテナに不正薬物が隠されている可能性があると情報が。

輸入申告書には雑貨類が記載されているが、その貨物の量の少なさに違和感を覚える職員。早速輸入業者のベトナム人女性と貨物の検査を始める。コンテナの中には椅子やハーバリウム、絨毯などアジアン雑貨が並ぶ。家具の脚を外し、絨毯を広げ、傘立てや時計を分解して確認するが、不正薬物は見つからない。そして荷主はどこか余裕の表情。

税関の検査機器、薬物や爆発物を検知するTDS検査をしてみると反応あり。確実に何かは隠しているのだが…。検査官たちの質問にも余裕で答える荷主。木村監視官が暴いた、大量密輸品の意外な隠し場所とは？

■ホームセンターにクマが襲来 取り残された親子を救え

イケメンとのやり取りも人気の「草薙バイトシリーズ」。今回の舞台は平和な街のホームセンター。早速失敗続きの草薙航基（宮下草薙）に怒る、宮下兼史鷹（宮下草薙）演じる店長。一緒に働く工藤理子（STU48）と共にいつも通りの日常を送っていた。

ある日、店長がバックヤードで作業をしていると倉庫の裏から不審な音が。恐る恐る見に行くと、そこには肥料を漁っているクマが。近年ニュースでよく見る街中でのクマ出没事件が発生してしまう。宮下演じる店長は店内にいたお客さんを静かに出口に誘導し、バックヤードからの扉にバリケードを設置。全員で避難に向かう。

だが、クマがバリケードを破壊し店内へ。さらに、子供と離れてしまったというお母さんが。唯一出られる正面入口まで全員たどり着ければ店から脱出しクマを閉じ込めることが可能だが、クマがドアの方向に向かってしまう。クマは興奮状態でエサを使ったおびき寄せ作戦も失敗。草薙たちは無事に親子を救い出し、全員で脱出することができるのか？

スタジオには亀梨和也が登場。「正解すると子供たちのヒーローになれる」と意気込む！海からの大量密輸と山からの猛獣襲来、襲い掛かる危機を突破できるか？