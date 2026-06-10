【HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW】 抽選販売期間：6月10日12時～17日15時 当選発表：6月19日 価格：4,180円

BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」の抽選販売を6月10日12時から17日15時にかけて実施する。価格は4,180円。6月19日に当選発表予定で、7月発送予定としている。

「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」は映画「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」に登場した「サンドロック改」をHGで立体化したもの。新規フレームを採用し、「耐ビームコーティングマント」は新規の軟質素材で装着時にもポージングが可能となっている。

「ヒートショーテル」の赤熱化状態を再現するクリアパーツの他、ハンドパーツも付属。ハンドパーツの中には平手や「ヒートショーテル」を角度をつけて装備できるものも確認できる。

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