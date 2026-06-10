Aぇ! group佐野晶哉が宣言「優勝できなかったらマジでAぇ! group解散します！」 メンバー大焦りの波乱の展開に
Aぇ! groupが、10日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00）に出演する。
【写真】似合う！初の対外試合の相手とポーズをとるエプロン姿のAぇ! group
今回、Aぇ! groupが初の全員そろっての登場となる。ノブ（千鳥）が、以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー！」「そうなんですか!?」と驚がく。佐野晶哉も「グループでいるときは全然ボケないんで。（普段は）無理されてるんだな」と末澤をイジり、Aぇ! groupは大騒ぎになる。さらに、佐野が「きょう優勝できなかったらマジでAぇ! group解散します！」と大声で宣言。周囲が止めるのも聞かず無理矢理押し通し、波乱のスタートとなる。
今回のクイズはすべて、石原良純の出身地である神奈川県から出題。恒例企画「県民に聞いた自慢」シリーズでは、石原家のお膝元である逗子で聞いてきた「私と石原良純自慢」を紹介する。「うちの犬が良純さんの掘った穴に足を取られた」という謎のエピソードから、「おじいちゃんが石原家の屋根を作った」という意外なつながりまで、さまざまな自慢が飛び出す中、逗子でロケを行うことが多い石原に対して「市民が日々感じていることは？」というクイズを出題すると、出演者から石原への的確回答が続出。さらに、正解VTRに石原自身も大笑いする。
また、「ある店の“麻婆豆腐”がSNSでバズるきっかけとなったネーミングは？」「今横浜で最も行列ができるスイーツとは？」「厚木市が広めようとしている謎野菜ペピーノ、何と何みたいな味？」「サザンの曲名ダジャレとなっている商品名は？」など、神奈川のさまざまな気になる事件簿クイズで大盛り上がり。芸人たちの怒涛のボケに、解散がかかったAぇ! groupも対抗し、終盤本当にピンチになってしまう。「このままだったら解散しちゃいますから」「やばいよ」と千鳥、かまいたちから心配されると、佐野は「最後の時間を惜しみなく楽しみます」とまさかのコメント。運命の最終問題は、続々新種を発見しているという話題の新江ノ島水族館から。果たして、Aぇ! groupは解散をまぬがれることができるのか。
そのほか、「本当の神奈川事件簿」コーナーでは、ニシダ（ラランド）の身にまさかの出来事が起こる。「実際に祟りがある」と鎌倉市民を不安にさせているという“泣塔”（なきとう）を現地調査したニシダ。想像以上に信憑性のある展開に「悪ふざけで来たらよくない」とビクビクしっぱなし。さらに、スタジオでは、ロケの翌日に起こった祟りを告白し、スタジオ中から悲鳴があがる。
【写真】似合う！初の対外試合の相手とポーズをとるエプロン姿のAぇ! group
今回、Aぇ! groupが初の全員そろっての登場となる。ノブ（千鳥）が、以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー！」「そうなんですか!?」と驚がく。佐野晶哉も「グループでいるときは全然ボケないんで。（普段は）無理されてるんだな」と末澤をイジり、Aぇ! groupは大騒ぎになる。さらに、佐野が「きょう優勝できなかったらマジでAぇ! group解散します！」と大声で宣言。周囲が止めるのも聞かず無理矢理押し通し、波乱のスタートとなる。
また、「ある店の“麻婆豆腐”がSNSでバズるきっかけとなったネーミングは？」「今横浜で最も行列ができるスイーツとは？」「厚木市が広めようとしている謎野菜ペピーノ、何と何みたいな味？」「サザンの曲名ダジャレとなっている商品名は？」など、神奈川のさまざまな気になる事件簿クイズで大盛り上がり。芸人たちの怒涛のボケに、解散がかかったAぇ! groupも対抗し、終盤本当にピンチになってしまう。「このままだったら解散しちゃいますから」「やばいよ」と千鳥、かまいたちから心配されると、佐野は「最後の時間を惜しみなく楽しみます」とまさかのコメント。運命の最終問題は、続々新種を発見しているという話題の新江ノ島水族館から。果たして、Aぇ! groupは解散をまぬがれることができるのか。
そのほか、「本当の神奈川事件簿」コーナーでは、ニシダ（ラランド）の身にまさかの出来事が起こる。「実際に祟りがある」と鎌倉市民を不安にさせているという“泣塔”（なきとう）を現地調査したニシダ。想像以上に信憑性のある展開に「悪ふざけで来たらよくない」とビクビクしっぱなし。さらに、スタジオでは、ロケの翌日に起こった祟りを告白し、スタジオ中から悲鳴があがる。