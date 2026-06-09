ReoNa¡¢¡Ø¤Ñ¤Á¤ó¤³ e¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÎÅëºÜ¶Ê¡ÖCLUTCH!¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

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ReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-Æ°Ì®-
7/19¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¦Zepp Namba¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
7/20¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¸©¡¦DRUM LOGOS¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
7/25¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¦Zepp Haneda¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
8/8¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦Zepp Nagoya¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
8/10¡Ê·î¡ËµÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ Rensa¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
8/21¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
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ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -ÀÅÌ®-
10/3(ÅÚ) ÀéÍÕ¡¦±º°Â»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë OPEN 17:00 / START 18:00
10/4(Æü) ÀéÍÕ¡¦±º°Â»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë OPEN 16:00 / START 17:00
10/20(²Ð) Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì OPEN 18:00 / START 19:00
10/24(ÅÚ) Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û OPEN 17:00 / START 18:00
10/29(ÌÚ) Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA OPEN 17:30 / START 18:30
11/23 (·î¡¦½Ë) µÜ¾ë¡¦¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ¡ÊÀçÂæ»ÔÌ±²ñ´Û¡ËÂç¥Û¡¼¥ë 17:00 / START 18:00
12/5(ÅÚ) °¦ÃÎ¡¦NitteraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë 17:00 / START 18:00
12/10(ÌÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë¡¡18:00 / START 19:00
SPICEÀè¹Ô¼õÉÕ¡¡(5/26¡Á6/21)
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https://www.reona-reona.com/