6月7日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」長尾謙杜と元「E-girls」稲垣莉生の熱愛が、『文春オンライン』によって報じられた。熱愛報道を受けて、グループ間の“アイドル意識”の差が注目を集めている。

「記事によれば、長尾さんと稲垣さんは5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれたサッカー日本代表の親善試合を別々に観戦後、友人女性も交えてマンションやバーで過ごしたと伝えられています。ただ、なにわ男子は2026年にデビュー5周年を迎え、7月からアリーナツアーが始まるため、このタイミングでの熱愛報道に厳しい目を向けるファンも多いです」（スポーツ紙記者）

長尾の熱愛報道は衝撃をもたらしたが、X上では

《道枝の頑張りと長尾の意識の低さで綱引きしてる》

《道枝くんと大橋くんをみて応援したくなる気持ちと、長尾くんの素行で前者の気持ちが消えるのを繰り返すのが、なにわ男子》

《大橋くんとみっちーは長尾にブチギレてくれ頼む》

など、ほかのメンバーと比較する声が見受けられる。大橋和也と道枝駿佑が想起されたのには、理由があるようだ。

「なにわ男子では、2023年8月の『文春オンライン』で西畑大吾さんが金髪ウィッグで女装して読売テレビの足立夏保アナウンサーの自宅に通う様子がキャッチされました。同誌は、9月に長尾さんが元セクシー女優の三上悠亜さんとKis-My-Ft2の千賀健永さんと“三角関係”になっていることや、11月には高橋恭平さんがモデルの黒木ひかりさんの自宅にお泊りする様子を伝えるなど、なにわ男子のメンバーに関するスキャンダルを連発したのです。

一方、大橋さんは過去のバラエティ番組で高校時代、同級生に連絡先を教えず、電話する際は非通知でかけていたエピソードを語っており、早くからアイドルとしての自覚を持っていたことで知られています。また道枝さんは、長尾さんと同い年ですが、ドラマや映画で共演した女優とSNSにアップする写真を撮る際、距離をあけており、ノースキャンダルを貫いています。とくに、アイドル意識の高さが認知されている2人なだけに、長尾さんとの差を感じる人もいたようです」（芸能記者）

くしくも、道枝は、2025年の日曜劇場『キャスター』（TBS系）に出演した際、共演者との“距離感”が注目を集めた。

「6月のドラマのInstagramアカウントで、永野芽郁さん、『＝LOVE』の佐々木舞香さん、道枝さんの3人で撮った写真が投稿されました。永野さんが親しげに佐々木さんに寄り添っているのに対し、道枝さんは隣の永野さんと人ひとり間に入れるほど、離れて座っていたのです。

当時、永野さんは『週刊文春』で田中圭さんと不倫疑惑を取りざたされ、男性共演者との距離の近さが指摘されていました。その点、道枝さんは彼女と“遠距離”で並んでいたため、SNSで《さすがアイドル》と称賛されたのです。こうした日ごろの振る舞いを知るだけに、長尾さんが2回めの熱愛を取りざたされたことで、なにわ男子全体に注目が集まることになり、ノースキャンダルを貫く道枝さんに同情する向きもあるようです」（同前）

デビュー5周年、“同い年コンビ”の道枝と長尾に明暗が分かれつつあるようだ。