ワールドカップ第2戦で日本代表と対戦するチュニジア代表。そのチュニジア代表に不穏な空気が漂っているようだ。



チュニジアは今月2日にオーストリア代表と、6日にベルギー代表と親善試合を行った。しかし、結果はオーストリアに0−1、ベルギーには0−5と大敗。本大会を前にして不安が残る結果となってしまった。



現地メディア『La Presse de Tunisie』は今回のベルギー戦の大敗を受け「チュニジア代表が親善試合で崩壊。何が起きているのか？」と題した記事を掲載。ワールドカップ開幕を目前に控えるなか、敗戦そのものよりもチーム内部の問題に懸念を示している。



