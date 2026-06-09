人気コメディドラマ「一流シェフのファミリーレストラン（The Bear）」より、最終章となるシーズン5の予告編が公開された。

米FX制作の本シリーズは、新進気鋭のシェフ、カーミー・ベルツァットが、兄マイケルの遺したサンドイッチ店を再建すべく奮闘する物語。個性豊かなスタッフや複雑な家族関係、厨房のプレッシャーと向き合うなかで、カーミーと仲間たちの絆や成長が描かれる。

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シーズン5の予告編では、シドニーがレストラン「ザ・ベアー」の指揮を執り、前シーズンで引退を決意したカーミーは一歩引いた立場から厨房を支えている。一方、シセロ／ジミーおじさんはついに建物の売却を宣言。さらに、嵐による浸水や食材の供給停止といったトラブルも発生し、「ザ・ベアー」は厳しい状況へと追い込まれていく。

しかし、リッチーが「俺たちにはお互いがいるし、失うものは何もない」と仲間たちを鼓舞し、再び前を向こうとする姿も映し出される。“1秒も無駄にできない”状況のなか、「ザ・ベアー」はどのような結末を迎えるのか。

キャストは、カーミー役のジェレミー・アレン・ホワイト、リッチー役のエボン・モス・バクラック、シドニー役のアヨ・エデビリ、ナタリー役のアビー・エリオット、ティナ役のライザ・コロン＝ザヤス、ジミー役のオリヴァー・プラット、ドナ役のジェイミー・リー・カーティス、ルカ役のウィル・ポールター、マイケル役のジョン・バーンサルらが続投する。

なお本作では毎シーズン豪華キャストがサプライズ出演しており、これまでにブリー・ラーソン、ボブ・オデンカーク、オリヴィア・コールマン、サラ・ポールソン、ジョン・シナ、ジョシュ・ハートネットらが登場。最終シーズンでも新たなサプライズに期待が高まる。

「一流シェフのファミリーレストラン」シーズン5は、2026年6月26日からディズニープラスで配信開始。シーズン1～4および、リッチー＆マイケルの回想エピソード「ゲーリー」は現在配信中。