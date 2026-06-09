相手の話がまったく理解できないとき。なんと言えば「すれちがい」がなくなるのか？
「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」
「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」
「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…
など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
何をすれば「すれちがい」がなくなる？
「何を言っているのか、全然わからない……」
仕事でも会話でも、そう感じる瞬間があります。
でも不思議なのは、その場では「なんとなくわかった気」がしてしまうことです。
だから、「質問ありますか？」と言われても、うまく質問できない。
そしてあとになって、「え、そういう意味だったの!?」と気づく。
『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その原因について、「言葉には“わかった気にさせる力”があるからだ」と語られています。
言葉は、人を「理解した気」にさせる
本書では、まずこんな話が出てきます。
だからいったん、言葉の世界から離れる必要がある。
そのときに役に立つのが、視覚的なイメージです。
重要なのは、言葉で考えるのを、いったんやめること。
そのために、『ビジュアルの力を借りる』ということです。
――『言語化だけじゃ伝わんない』より
これは、とても重要な視点です。
人は、「単語」を理解すると、「内容まで理解した」と錯覚してしまう。
たとえば、「戦略」「ブランド」「カルチャー」「ユーザーファースト」。
こういう言葉も、一見わかった気になります。
ですが、頭の中で具体的な風景が浮かんでいないなら、実はまだ理解していないのです。
「質問できない」のは、理解しているからではない
本書では、さらにこう続きます。
でも、言葉で考えているかぎり、それすら難しいことなのです。
「質問はありますか？」と言われてもパッと疑問が浮かばない。
わかっていなかったことに気づくのは、すれちがいが発覚したあと。
「ああ、そういうことだったの」と、相手を非難したくなるときです。
その体験を、先にイメージで頭の中に思い浮かべておく必要があるのです。
――『言語化だけじゃ伝わんない』より
これは、本当にその通りです。
多くの人は、「質問がない＝理解している」と思っています。
ですが実際には、「何がわからないかすら、まだわかっていない」ことが多い。
だから、会議中は納得した気になっている。
でも、いざ動こうとすると止まる。
つまり、「実際にやる場面」をイメージできていないのです。
「頭の中で絵を描いている」
本書では、最後にこう語られています。
実際にペンを動かすのではなく、想像するのです。
ふつうの人にとっては、絵を描くのは面倒くさいはずです。
でも、頭の中に絵を描くことはどうでしょうか？
だいぶ楽に感じるはずです。
――『言語化だけじゃ伝わんない』より
ここが、この本の核心です。
本当に理解している人は、「言葉」で止まりません。
頭の中で、場面を想像する。人の動きを思い浮かべる。実際の状況を映像化する。
つまり、「言葉をイメージに変換している」のです。
だから、途中で違和感に気づける。
「いや、この説明だと実際には動けないぞ」
「この指示だと、人によって解釈が分かれるぞ」
そうやって、すれ違いが起きる未来を先回りできるのです。
「理解する」とは、映像化できること
『言語化だけじゃ伝わんない』は、「理解」の定義を変えてくれる本です。
言葉を知っているだけでは、まだ理解していない。
本当に理解している人は、「その場面」を頭の中で再生できる。
だからこそ、質問もできるし、ズレにも気づける。
つまり、相手の話が理解できないときに必要なのは、「もっと言葉で考えること」ではありません。
一度、言葉から離れること。そして、頭の中に絵を描くこと。
それこそが、「すれ違い」を減らす、もっともシンプルで強力な方法なのです。
1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。
これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。