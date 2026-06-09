相手の話がまったく理解できないとき。なんと言えば「すれちがい」がなくなるのか？

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

何をすれば「すれちがい」がなくなる？

「何を言っているのか、全然わからない……」

仕事でも会話でも、そう感じる瞬間があります。

でも不思議なのは、その場では「なんとなくわかった気」がしてしまうことです。

だから、「質問ありますか？」と言われても、うまく質問できない。

そしてあとになって、「え、そういう意味だったの!?」と気づく。

『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その原因について、「言葉には“わかった気にさせる力”があるからだ」と語られています。

言葉は、人を「理解した気」にさせる

本書では、まずこんな話が出てきます。

言葉は人を『わかった気持ち』にする力が強いです。

だからいったん、言葉の世界から離れる必要がある。

そのときに役に立つのが、視覚的なイメージです。

重要なのは、言葉で考えるのを、いったんやめること。

そのために、『ビジュアルの力を借りる』ということです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、とても重要な視点です。

人は、「単語」を理解すると、「内容まで理解した」と錯覚してしまう。

たとえば、「戦略」「ブランド」「カルチャー」「ユーザーファースト」。

こういう言葉も、一見わかった気になります。

ですが、頭の中で具体的な風景が浮かんでいないなら、実はまだ理解していないのです。

「質問できない」のは、理解しているからではない

本書では、さらにこう続きます。

「わからないことがあれば言葉で質問すればいい」と思うかもしれません。

でも、言葉で考えているかぎり、それすら難しいことなのです。

「質問はありますか？」と言われてもパッと疑問が浮かばない。

わかっていなかったことに気づくのは、すれちがいが発覚したあと。

「ああ、そういうことだったの」と、相手を非難したくなるときです。

その体験を、先にイメージで頭の中に思い浮かべておく必要があるのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、本当にその通りです。

多くの人は、「質問がない＝理解している」と思っています。

ですが実際には、「何がわからないかすら、まだわかっていない」ことが多い。

だから、会議中は納得した気になっている。

でも、いざ動こうとすると止まる。

つまり、「実際にやる場面」をイメージできていないのです。

「頭の中で絵を描いている」

本書では、最後にこう語られています。

みなさんにオススメしたいのが、『頭の中に絵を描くこと』です。

実際にペンを動かすのではなく、想像するのです。

ふつうの人にとっては、絵を描くのは面倒くさいはずです。

でも、頭の中に絵を描くことはどうでしょうか？

だいぶ楽に感じるはずです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

ここが、この本の核心です。

本当に理解している人は、「言葉」で止まりません。

頭の中で、場面を想像する。人の動きを思い浮かべる。実際の状況を映像化する。

つまり、「言葉をイメージに変換している」のです。

だから、途中で違和感に気づける。

「いや、この説明だと実際には動けないぞ」

「この指示だと、人によって解釈が分かれるぞ」

そうやって、すれ違いが起きる未来を先回りできるのです。

「理解する」とは、映像化できること

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「理解」の定義を変えてくれる本です。

言葉を知っているだけでは、まだ理解していない。

本当に理解している人は、「その場面」を頭の中で再生できる。

だからこそ、質問もできるし、ズレにも気づける。

つまり、相手の話が理解できないときに必要なのは、「もっと言葉で考えること」ではありません。

一度、言葉から離れること。そして、頭の中に絵を描くこと。

それこそが、「すれ違い」を減らす、もっともシンプルで強力な方法なのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。