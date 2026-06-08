インスタグラム更新

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。日本代表はメキシコ・モンテレイで事前合宿中。4日に25歳となったMF久保建英の“テクニック”が話題となっている。

久保は日本時間6日に自身のインスタグラムを更新。事前合宿中に25歳の誕生日を迎え、祝福されている写真などを投稿した。

チームメートと写っている写真では、それぞれのアカウントをタグ付けする中、異質の1枚が。久保がボールを蹴っている写真で、ボールにタグ付けされたのは中村敬斗のアカウントだった。

中村自身が「俺ボール？」と反応したほか、SNS上のファンにも笑撃が広がった。

「ほんまタケのクソガキ感すき」

「3枚目の写真は丁寧にみんなにタグ付けしてるのにボールにタグ付けしてるのわざとだろwww」

「俺ボール？←やめてしぬwwwwwwwwww」

「飛んでいく敬斗w」

「これはセンスある おもろすぎる」

「笑ったわwwwww」

1次リーグF組の日本代表は、14日（同15日）の初戦で強豪オランダと激突。その後、20日（同21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）