『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』のダニー＆マイケル・フィリッポウ監督作、不気味な里親に引き取られた兄妹をめぐる“儀式体験”ホラー『ブリング・ハー・バック』が７月10日(金)より公開。恐怖のシャワーシーンを切り取った本編映像が解禁された。

⽗を亡くし、里親のローラのもとで新たな生活を始めた兄アンディと妹パイパー。ローラはパイパーに異様なまでの愛情を注ぎ込むが、一方アンディはそんなローラのどこか不気味な様相に違和感を覚えており、生活の中で起こる不穏な出来事に悩まされていた。

映像は、そんなアンディがショッキングな出来事に見舞われ、精神のバランスを崩す中で一人シャワーを浴びるシーンを切り取っている。ひとりでに開く錠前、忍び寄る何かの気配。すりガラス越しに現れたその男は「あの子は雨の中で死ぬ」と不穏な言葉を残す。意を決してその姿を直接覗き込むと、そこには変わり果てた亡き父の姿が。

死んだはずの父は、一体何のために現れたのか。そして、彼の口から告げられたのは、誰の運命なのだろうか？ 謎が深まる映像となっている。

『ブリング・ハー・バック』

７月10日(金)より新宿ピカデリーほか全国公開

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