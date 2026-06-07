「ＤｅＮＡ２−４ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡ・相川亮二監督が延長十一回の攻撃で宮崎の空振り三振の判定を巡って審判に抗議し、遅延行為で退場処分を受けた。

相川監督の退場は監督就任後では初めて。

試合後、球審を務めた川口審判員は退場の理由を「遅延行為です」と説明。５分以上抗議したのかと問われると「そうです」と答えた。

宮崎は空振り三振の場面で、スイングしたバットに捕手のミットが触れたとして打撃妨害をアピールした。相川監督は終始穏やかに見える口調で訴えた。

その際のやり取りを川口審判員は「（審判団は）ジャッジだから変えられない。向こうは打撃妨害だ、と。その押し問答です」と説明。５分を過ぎたら退場だと伝えたのかと問われると「もちろん、もちろん」と話した。

リプレー検証制度「リクエスト」では、投球判定（ストライク、ボール）やハーフスイング（チェックスイング）、自打球や打撃妨害、走塁妨害などはリクエストできないと定められている。

川口審判員は「できないです。決まっている？はい」と説明。リプレー検証ではなく審判団がその場で協議することはできるが「できなくはないですけど、しても分からないですよね、誰も。球審の僕の判断しかできない」と話した。

抗議中の相川監督の様子については「宮崎くんがああやって言っていたので。監督も言わざるを得なかったんでしょう」とし「説明を求めてるっていうか…。別に監督は興奮しているわけでもなく。ただ監督の立場も“引けない”ということで。我々もジャッジなんで変えられない、と」と、押し問答だったと繰り返した。