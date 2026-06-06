本拠地エンゼルス戦に先発し渡米後自己最多の10奪三振

【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

ドジャース・佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板した。7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪い、無失点に抑える快投を披露。打線の援護に恵まれず4勝目こそお預けとなったが、米メディアからは絶賛の声が上がっている。

初回から剛速球で相手打線を圧倒した。初回に100.4マイル（約161.5キロ）を計測し3者凡退の立ち上がりを見せると、2回には渡米後最速となる100.6マイル（約161.9キロ）をマーク。5回に初被安打となる左越え二塁打を許したが、後続をスプリットで空振り三振に仕留めて得点は与えなかった。

6回も無失点で切り抜けると、7回には2つの空振り三振を奪って完璧に封じ込めた。これで今季11度目の先発にして初めて無失点でマウンドを降りることになった。1試合10奪三振も渡米後の自己最多を更新する記録となり、メジャーの舞台でも実力を存分に発揮している。相手先発との息詰まる投手戦を演じた。

米スポーツ局FOXスポーツでアナリストを務めるベン・バーランダー氏は「【他球団への警告だ】ロウキ・ササキがついに覚醒した。7無失点イニング、キャリアハイ（自己最多）の10奪三振、彼の直近4先発登板合計で4自責点、それら9先発登板で29奪三振」と絶賛した。米メディア「ジョムボーイ・メディア」が展開する野球専門ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」も「ロウキ・ササキがキャリアハイの10奪三振を記録し、支配的な登板を見せた！」と興奮気味に伝えている。（Full-Count編集部）