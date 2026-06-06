〈「死因はフライドポテトの食べ過ぎ」…いったいなぜ？ 中学生男子を襲った衝撃的すぎる事件の全貌〉から続く

残忍な殺人事件では、隠ぺいするために死体を「コンクリ詰め」することがある。しかし、法解剖医の飯野守男氏は、このコンクリ詰めについて「むしろ逆効果」と語る。

【画像】内臓がドローっと…解剖医が明かす「死体の変化」

いったいなぜなのか。そして、コンクリ詰めされた死体はどのように変化していくのか。同氏の著書『法医学教授が教えている 死体の授業』から、一部抜粋してお届けする。



画像はイメージ ©hanasaki/イメージマート

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死体のコンクリート詰めは隠蔽方法としては「むしろ逆効果」

1989年、埼玉県の路上で女子高生が見知らぬ少年たちに拉致され、集団リンチを受けた末に殺害され、コンクリート詰めにされて、東京湾の埋立地に遺棄される事件が起きました。「戦後最悪の少年犯罪」と呼ばれた、女子高生コンクリート詰め殺人事件です。

2012年には、兵庫県の貸倉庫からドラム缶にコンクリート詰めにされた遺体が発見され、のちに「尼崎連続変死事件」として主犯格だった60代女性とその親族が逮捕されています。愛知県在住だった40代女性が東京で行方不明となり、2年後の2023年に秋田市の雑木林で、コンクリート詰めにされた状態で発見された事件もありました。

どれも痛ましい事件ですが、科学的な目を向けてみることにします。

人を殺した人間が犯罪を隠蔽しようとしたとき、最も犯人の頭を悩ますのは「死体をどう隠せばいいのか」です。日本では、なぜだか数年に一度、コンクリート詰めの死体が発見される事件が起きていますが、それも加害者側が「これなら隠しとおせるはず」と考えての行動なのでしょう。

しかし、死体をコンクリート詰めにする方法は、隠蔽という意図を考えるならばむしろ逆効果です。なぜなら、コンクリート詰めにされた死体は、外界と遮断された状態のまま保たれるため、保存状態がよくなり、骨やDNAなど身元確認に役立つ情報が発見しやすくなるからです。

内臓がドローっと粘土のようになり……

コンクリートで固められた死体は、空気に触れずに保存されるため、外形はやわらかな灰白色の粘土に似た、蝋人形のような状態に変化します。体の内側にある肉や臓器は腐敗していくのですが、コンクリートの中で空気が遮断されると細菌も入り込まないため、蝋人形のようなみた目になるのです。

そして内臓まで屍蝋化が進むと、弾力のないドローっとした粘土のような質感に変化します。屍蝋化が完成した死体を解剖すると、どこからが心臓でどこからが肺かの境界線すらもわからなくなります。

コンクリートは、ホームセンターに行けば簡単に手に入りますが、素人がすることですから完全な密封は不可能です。固めたコンクリートのどこかに隙間ができ、そこから異臭や液体が滲み出てくる場合がほとんどでしょう。また、一時的にはほぼ完璧に密閉できたとしても、やがては死体の膨張によってコンクリートのどこかにヒビが入り、そこから腐敗汁が滲み出てしまいます。

死体をドラム缶に入れてコンクリート詰めにして、海に沈めても結局は同じです。時間が経てば、内部が腐敗した死体からガスが出て内側から圧がかかり、ドラム缶の浮力となって浮き上がってくるため、いずれは発見されます。

ちなみに屍蝋化した死体の臭いは強く、腐敗死体や水中死体とも異なる、なんともいいようのない独特の異臭がします。その臭いは解剖後数日間手先から離れないぐらいです。

現実問題としてそこまでやる人はいないと思いますが、本気で死体をコンクリート詰めで隠しとおそうと思ったら、まず死体を完全にミイラ化させて水分を蒸発させ、膨らまないような乾燥状態にしてから、コンクリート詰めにするしかありません。これを行うには膨大な時間と労力、それに設備も必要です。そこまでやったとしても死体がなくなるわけではないので、むしろ証拠を保存していることになります。

（飯野 守男／Webオリジナル（外部転載））