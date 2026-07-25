大阪市大正区の海に浮かぶ台船の上で女性の遺体が見つかった殺人事件で、付近の海から同居していた夫の遺体が見つかっていたことが捜査関係者への取材で分かりました。 今月１５日、大阪市大正区鶴町の「なみはや大橋」の下に停泊していた台船で、港区のアルバイト・横関真由美さん（５３）が遺体で見つかりました。 警察によりますと、司法解剖の結果、横関さんの死因は“ひものようなもの”で首を圧迫されたことによる「窒息死