群馬県伊勢崎市の利根川河川敷で４月、男性の切断遺体が見つかった事件で、強盗殺人容疑で再逮捕された埼玉県本庄市日の出、工場作業員新井雅尚被告（５０）（死体遺棄罪などで起訴）が以前所有していた電動丸ノコギリから、男性のＤＮＡ型が検出されたことが捜査関係者への取材で分かった。新井被告は否認を続けているが、県警は事件への関与を示す証拠とみて調べている。新井被告は２月２６日頃、群馬県周辺で、元同僚の前橋