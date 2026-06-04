ナオキマンの都市伝説ワイドショー…小島瑠璃子スマホ盗聴疑惑に不満
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月２日（火）よる11時より都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#５を放送した。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
６月２日（火）の放送では、「すでに人間を超えた!? AIの脅威 恐怖の未来年表SP」と題し、AIが人類を超える未来や仕事の変化、不老不死の可能性などについて、都市伝説的視点から徹底考察。見取り図・盛山晋太郎、Toi Toi Toi・星野ティナ、小島瑠璃子らゲスト陣もAIにまつわる疑問や実体験を語った。
AIが人類を超える未来について議論する中、小島瑠璃子は「日常で、どうしても解せないことがある」と切り出し、以前から抱いていた疑問を告白。「検索した内容に関連する広告が表示されるのはわかる。でも、Siriもオフにしているのに、会話した内容が広告で出てくるのはなんなんですか？」「率直に言って、すっごく怒ってる」と不満を爆発させる。
これに対し、国際ジャーナリスト・山田敏弘氏は、スマートフォン以外の端末と情報を同期している可能性や別の機器で音声機能が有効になっている可能性などを指摘。小島が「パソコンはあるかも……」と納得する一方で、Naokimanも「キリがないですよね」とコメントし、スタジオは共感。
また、見取り図・盛山晋太郎も自身の体験を披露。ある日、芸人仲間から「ペットが飼える家を探している」と相談を受けたという盛山。犬や猫かと思いきや、「ヤギを飼っている」と聞かされ、「お前、アフリカの家探してるんか！」とツッコんだとか。するとその日の夜、スマートフォンにアフリカ・セネガルの不動産広告が表示されたと告白。「僕がセネガルの不動産を調べるわけないじゃないですか！」「（AIに聞かれていると）これで確信した。楽屋のそんな些細なやりとりがインプットされてるんだって」と語る盛山に、一同は大爆笑となった。
2040年に“不老不死”が実現する可能性についての話題では、AIエンジニアで参議院議員の安野貴博氏が、「人間の意識をデジタルにアップロードできれば、身体そのものにこだわる必要はなくなる」と説明。これを受け、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は、「人間の思い出も一種のデータ」とした上で、「“生まれ変わり”と言われる現象も別の人の記憶をダウンロードしているだけかもしれない」と持論を展開。
すると小島は、２歳の息子について「生まれ変わりみたいなことを話し始めて」と切り出し、「きりたんぽの話題を出したら、突然きりたんぽの作り方を説明し始めた」と告白。小島自身は作り方を知らなかったといい、一同は驚きの声を上げる。さらに小島は、「元々おじさんっぽい感性があるなと思っていたら、秋田のおじさんでした」と笑いながら語り、スタジオは爆笑。Naokimanが「三上さん、それ取材しないと！」と前のめりに返すと、三上氏からは「３〜５歳になると記憶が消えてしまうと言われているので、今のうちに記録しておいた方がいい」と助言も飛び出し、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
ほかにも番組では、専門家とともに、AIに奪われない職業や人型ロボットの未来、2035年に訪れるかもしれない“働かなくていい社会”などについて議論。AIがもたらす未来について、さまざまな角度から考察した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#５は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
AIが人類を超える未来について議論する中、小島瑠璃子は「日常で、どうしても解せないことがある」と切り出し、以前から抱いていた疑問を告白。「検索した内容に関連する広告が表示されるのはわかる。でも、Siriもオフにしているのに、会話した内容が広告で出てくるのはなんなんですか？」「率直に言って、すっごく怒ってる」と不満を爆発させる。
これに対し、国際ジャーナリスト・山田敏弘氏は、スマートフォン以外の端末と情報を同期している可能性や別の機器で音声機能が有効になっている可能性などを指摘。小島が「パソコンはあるかも……」と納得する一方で、Naokimanも「キリがないですよね」とコメントし、スタジオは共感。
また、見取り図・盛山晋太郎も自身の体験を披露。ある日、芸人仲間から「ペットが飼える家を探している」と相談を受けたという盛山。犬や猫かと思いきや、「ヤギを飼っている」と聞かされ、「お前、アフリカの家探してるんか！」とツッコんだとか。するとその日の夜、スマートフォンにアフリカ・セネガルの不動産広告が表示されたと告白。「僕がセネガルの不動産を調べるわけないじゃないですか！」「（AIに聞かれていると）これで確信した。楽屋のそんな些細なやりとりがインプットされてるんだって」と語る盛山に、一同は大爆笑となった。
2040年に“不老不死”が実現する可能性についての話題では、AIエンジニアで参議院議員の安野貴博氏が、「人間の意識をデジタルにアップロードできれば、身体そのものにこだわる必要はなくなる」と説明。これを受け、月刊ムー編集長・三上丈晴氏は、「人間の思い出も一種のデータ」とした上で、「“生まれ変わり”と言われる現象も別の人の記憶をダウンロードしているだけかもしれない」と持論を展開。
すると小島は、２歳の息子について「生まれ変わりみたいなことを話し始めて」と切り出し、「きりたんぽの話題を出したら、突然きりたんぽの作り方を説明し始めた」と告白。小島自身は作り方を知らなかったといい、一同は驚きの声を上げる。さらに小島は、「元々おじさんっぽい感性があるなと思っていたら、秋田のおじさんでした」と笑いながら語り、スタジオは爆笑。Naokimanが「三上さん、それ取材しないと！」と前のめりに返すと、三上氏からは「３〜５歳になると記憶が消えてしまうと言われているので、今のうちに記録しておいた方がいい」と助言も飛び出し、スタジオは大きな盛り上がりを見せた。
ほかにも番組では、専門家とともに、AIに奪われない職業や人型ロボットの未来、2035年に訪れるかもしれない“働かなくていい社会”などについて議論。AIがもたらす未来について、さまざまな角度から考察した『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON３』#５は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
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