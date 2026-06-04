5月31日をもって活動を終了した「嵐」が11月3日にリリースを予定しているライブDVD、Blu-ray「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」について、ネット通販王手「Amazon」で定価以上の高額で予約販売されているとして、物議を醸している。

嵐は5月31日に東京ドーム公演を行い、同日をもって活動を終了。1999年11月のCDデビューから26年半の歴史に幕を下ろしていた。

そして、嵐としてのラストライブを収録した「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」のDVD、Blu-rayを11月3日に発売すると発表。ファンクラブ会員限定版がDVD、Blu-rayともに8000円、通常版は5000円(いずれも税込み)という価格も公表されていた。さらに、同作はSTARTO ENTERTAINMENTの公式ストア「ファミクラストア」での限定販売であることも明記された。

しかし、Amazonではファンクラブ会員限定版のDVDが定価の8倍近くの6万2800円で予約販売されているケースなどが見られた。

SNSには「悪質なことするなぁ」「そもそも一般販売はサイトのみよね？ただの転売やんね」「っぶねぇー！！！Amazonでも販売されるのかと思った」「なんでAmazonにあるのよ。ファミクラだけだよ、買えるの」などのコメントが多数書き込まれていた。