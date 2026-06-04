飯島直子「隣の学校の気になる女の子に会えた気持ち」24歳年下の人気タレントと飲み満喫「何繋がり？」「素敵な関係」の声
【モデルプレス＝2026/06/04】女優の飯島直子が6月1日、自身のInstagramを更新。24歳年下のタレントと飲みに行ったことを明かした。
【写真】58歳女優「何繋がり？」と話題の24歳年下タレントと2ショット
飯島は「錦糸町あたりまで一杯飲みにいったお相手のおはなし」と書き出し、タレントのぺえとの仲睦まじい2ショットを公開。「34才という若さで、悟りをひらいたような貫禄感。自由奔放、歯に衣着せぬ豪快なひとと、いっけん見えますが放つ言葉はやさしく1つ1つ丁寧に言葉を選べる天才 謙虚な本質部分がばっちり見えてしまう」とぺえの人柄を絶賛した。
また飯島は「ぺえちゃん 隣の学校の気になる女の子に会えた気持ちでした」とぺえと対面した際の率直な気持ちを投稿。「あ、24コも下だった 若いひとから学ぶことは多い 年上からは『生き様を学べ』 年下からは『時代を学べ』 上を、うやまい下を、みくびるなですね 見習おう ステキな出会いに感謝」とリスペクトを込めて綴っていた。
ファンからは「何繋がり？」「素敵な関係」「相性良さそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳女優「何繋がり？」と話題の24歳年下タレントと2ショット
◆飯島直子、ぺえと錦糸町飲み
飯島は「錦糸町あたりまで一杯飲みにいったお相手のおはなし」と書き出し、タレントのぺえとの仲睦まじい2ショットを公開。「34才という若さで、悟りをひらいたような貫禄感。自由奔放、歯に衣着せぬ豪快なひとと、いっけん見えますが放つ言葉はやさしく1つ1つ丁寧に言葉を選べる天才 謙虚な本質部分がばっちり見えてしまう」とぺえの人柄を絶賛した。
◆飯島直子の投稿に反響
ファンからは「何繋がり？」「素敵な関係」「相性良さそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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