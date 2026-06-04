宝塚歌劇団、公演プログラムの価格改定を発表「諸経費の上昇のため」
宝塚歌劇団は4日、公式サイトを更新。諸経費の上昇のため公演プログラムの価格を改定すると発表した。
【写真】宝塚星組トップスター礼真琴、“伝説の名車”と2ショット
サイトでは「昨今の制作にかかる諸経費の上昇により、以下のとおり価格を改定させていただきます」と発表。7月11日〜8月23日の宝塚大劇場公演プログラム：雪組公演と、9月12日〜10月25日の東京宝塚劇場公演プログラム：雪組公演がそれぞれ1300円から1500円となる。
「宝塚バウホール公演等、その他の劇場公演のプログラムにつきましても、7月以降に初日を迎える公演より順次価格を改定させていただきます」とし「価格改定以前に発売された公演プログラムにつきましては、現行の価格を維持したまま、販売いたします」と伝えている。
サイトでは「今後も、ご観劇の記念としてご満足いただけるよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けている。
【写真】宝塚星組トップスター礼真琴、“伝説の名車”と2ショット
サイトでは「昨今の制作にかかる諸経費の上昇により、以下のとおり価格を改定させていただきます」と発表。7月11日〜8月23日の宝塚大劇場公演プログラム：雪組公演と、9月12日〜10月25日の東京宝塚劇場公演プログラム：雪組公演がそれぞれ1300円から1500円となる。
「宝塚バウホール公演等、その他の劇場公演のプログラムにつきましても、7月以降に初日を迎える公演より順次価格を改定させていただきます」とし「価格改定以前に発売された公演プログラムにつきましては、現行の価格を維持したまま、販売いたします」と伝えている。
サイトでは「今後も、ご観劇の記念としてご満足いただけるよう努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます」と呼び掛けている。