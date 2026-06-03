¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÊÛÅö¤¬°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×50ºÐÊì¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë20Ç¯¡¡ÌµÍý¤»¤º¾þ¤é¤º¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡Ä¹â¹»À¸Â©»Ò¤ÏËèÆü´°¿©¡ª
¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥Ï¥à¡¢Çò¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Ï¤Î¤ê¤¿¤Þ¤È¤æ¤«¤ê¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÊÛÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸ÃË»Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤òThreads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢20Ç¯¶á¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÊÛÅö¤¬°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¡ÖÇò¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¹»À¸¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊÛÅö¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ëÆþ¤ê¡ª
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¸½ºß50ºÐ¤ÎJun Jun¤µ¤ó¡Ê@jun.a22¡Ë¡£Jun Jun¤µ¤ó¤¬¤ªÊÛÅö¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÄ¹½÷¤Îº¢¤«¤é¡£Ìó20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤ä¼¡½÷¤Î»þ¤ÏºÌ¤ê¤äÎÌ¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Ê¤É¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï"¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È"¤¬ºÇÍ¥Àè¡£
¡ÖÇò¤´¤Ï¤ó¤òÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐËþÂ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
20Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Èë·í¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ö¼êÈ´¤¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢É¬¤º¼êºî¤êÊÛÅö¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡£Á°¤ÎÈÕ¤Î¤ª¤«¤º¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¤È¤æ¤«¤ê¤Î2ËÜÎ©¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÊÛÅö¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏËèÆü´°¿©¤·¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òµÍ¤á¤³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤ªÊÛÅö¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇÂ©»Ò¤¬Ëö¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤òºî¤ë¤Î¤â¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤È»×¤¦¤È¾¯¤·¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×