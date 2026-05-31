もれなく尊いーーーッッ♡【ガチャ】金具までハートってナニゴト！？「新作マスコット」

ちいかわファンにはたまらない、ハートの形の「ちいかわ」の【ガチャ】を発見！ ポップな見た目の「新作マスコット」は、持っているだけで気分を上げてくれそうです。可愛いが詰まった仕様にも要注目。思わずコンプリートしたくなるかも。

ポップなデザインが可愛い！

ハートの形が可愛い、絵柄入りの「ちいかわ ハートのラバーマスコット」。線がちょっと太めに描かれた、ポップなデザインもたまりません。ちいかわをはじめとするお馴染みのキャラのほか、くりまんじゅう ・シーサー・あのこまでいる、全8種類のラインナップ。キャラによっては棒付きのチョコレートを持っており、その見た目も個性豊か。ジャラ付けすれば、色味が華やかに映えそうです。推しキャラ目当てにぜひ回してみて。

金具部分までハートの形に！

「ちいかわ ハートのラバーマスコット」の金具部分にも注目。マスコット部分とリンクするように、ハートの金具を合わせたキュートなデザイン。取り付けるだけで可愛い雰囲気をプラスしてくれそうです。バッグのみならず、ポーチやペンケースなどのワンポイントにもなってくれるはず。大事に保管したい時は、お部屋にディスプレイするのもおすすめです。

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writer：S.Hoshino