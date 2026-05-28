横浜EXがボイドら主力外国籍3選手との契約継続を発表…今季B2得点王も残留

5月28日、横浜エクセレンスは、トレイ・ボイド3世、エライジャ・ウィリアムス、ベンジャミン・ローソンの3選手と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。







アメリカ出身のボイドは27歳で、193センチ84キロのポイントガード。2023－24シーズンに福井ブローウィンズに加入したのち、翌シーズンに横浜EXに期限付き移籍し、チームのB2昇格の立役者となった。在籍2年目となる今シーズンは59試合の出場で、平均28.4得点4.9リバウンド4.5アシストの成績を残し、B2レギュラーシーズン得点王に輝いた。

ウィリアムスはアメリカ出身の27歳で、201センチ100キロのパワーフォワード。モンテネグロとチェコの国内リーグでのプレーを経て、2024－25シーズンに横浜EXに加入した。2025－26シーズンは56試合に出場し、14.8得点8.5リバウンド4.3アシストを記録した。

イギリス出身のローソンは30歳で、216センチ118キロのセンター兼パワーフォワード。2018－19シーズンにライジングゼファー福岡でBリーグデビューを果たすと、計6クラブを渡り歩き、2025－26シーズンに横浜EXに加入した。移籍初年度となる今シーズンは36試合の出場で、平均8.6得点8.6リバウンド1.9アシストをマークした。

今回の発表に際して、同3選手は以下のようにコメントした。



■トレイ・ボイド3世



「YERRPP!!エクセレンスファンの皆さん、元気? この素晴らしいクラブに戻って来ることができて嬉しく思いますし、皆さんと再び優勝を目指すために自分のベストを尽くします。エクセレンスでの過去2シーズンは本当に楽しかったですし、またこのチームの一員になれることをとても嬉しく思います。どういった未来が待ち受けているか楽しみです。この決断に携わった全ての皆様に感謝を伝えたいです。Go EXCELLENCE」

■エライジャ・ウィリアムス



「また横浜に戻れることを嬉しく思います。このチームは自分にとってのホームのように感じますし、ファンの皆さんの声援は日本でベストなものだと思います。皆さんにまたお会いできること、優勝にむけて戦えることが今から楽しみです。Go EXCELLENCE」

■ベンジャミン・ローソン



「いつも応援してくださり、ありがとうございます。2026-27シーズンも横浜エクセレンスの一員として戦えることを嬉しく思います。このクラブに加入してから、このクラブに関わる方からの多大なるサポートと皆さんの一体感を感じています。そして、クラブ、ファンの皆さんが自分のことを受け入れてくれていると感じます。だからこそ、自分が持つ全てをこのチームに捧げたいです。横浜で良い成績を残すために共に戦う準備はできています。ペイントプロテクト、ディフェンスを引っ張る中での自分のブロックや存在感に期待してください」

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