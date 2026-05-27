データセンター反対運動やAI批判が「反テクノロジー過激主義」として監視対象になる恐れがあることがアメリカ当局の内部資料で明らかに

データセンター反対運動やAI批判が「反テクノロジー過激主義」として監視対象になる恐れがあることがアメリカ当局の内部資料で明らかに