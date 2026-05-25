MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第7話「幼なじみは勝負を決めたい」の先行カットとあらすじが公開された。

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本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

優希也の家で晩ご飯を食べた流れで、みくがそのまま泊まることに。優希也はみくから積極的に勝負を仕掛けられるが、彼女を大切に思うあまり踏み込むことができず、何もやり返せなかった。ぎこちない態度のまま、みくを客間へ案内する優希也。「したいこと」をいってほしいというみくに、優希也が告げたことは……。

公開された先行カットでは、みくに壁ドンする優希也をはじめ、恋人繋ぎをする2人の様子などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）