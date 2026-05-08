ティンカノが解説！「体が足りないくらい」盛り上がる2026年万博後の注目イベントまとめ
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【アフター万博】関西も関東も！体が足りないくらいイベント目白押し！！5/7更新」と題した動画を公開した。
動画では、大阪・関西万博閉幕後も続く“アフター万博”イベントを速報形式で紹介。
関西では「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」や「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026」、関東では「台湾フェスティバル TOKYO2026」など、国内外の文化を楽しめるイベントが続々登場している。
さらに、VR体験や未来技術展示、企業ミュージアムの特別企画まで幅広く網羅。
「体が足りないくらいイベント目白押し！」と語るティンカノが、今行くべき注目スポットを一気に紹介している。
万博ロスどころか、“万博のその先”がさらに盛り上がっている今。気になるイベントがある人は、動画で最新情報をチェックしてみてはいかがだろうか。
動画では、大阪・関西万博閉幕後も続く“アフター万博”イベントを速報形式で紹介。
関西では「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」や「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026」、関東では「台湾フェスティバル TOKYO2026」など、国内外の文化を楽しめるイベントが続々登場している。
さらに、VR体験や未来技術展示、企業ミュージアムの特別企画まで幅広く網羅。
「体が足りないくらいイベント目白押し！」と語るティンカノが、今行くべき注目スポットを一気に紹介している。
万博ロスどころか、“万博のその先”がさらに盛り上がっている今。気になるイベントがある人は、動画で最新情報をチェックしてみてはいかがだろうか。
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