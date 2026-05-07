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【世界経済情報】モハPチャンネルが「【銀行再編】オリックス銀行を大和ネクスト銀行が3700億円で買収！大和証券Gお株価は下落！」を公開した。大和証券グループ本社による金融機関の買収劇をテーマに、両社の思惑や発表直後の株価動向、そして今後の業界再編の展望について解説した。



動画の冒頭では、4月27日に行われた買収発表の概要が説明された。大和証券グループ本社は、傘下の大和ネクスト銀行を通じてオリックス銀行の株式100%を3700億円で取得し、10月までに買収を完了させる方針だ。買収後、大和ネクスト銀行の総資産は9兆円程度に達し、ネット銀行としては楽天銀行に次ぐ国内2番目の規模になる見込みだという。



続いて、両社が買収合意に至った背景を分析している。オリックス銀行は医師や会計士向けの投資用不動産ローンに強みを持つ一方、資金調達をネットバンキングでの預金に依存しているため、金利上昇局面では預金獲得が難しくなる。低収益が続くリスクを回避し、高いROE（自己資本利益率）を維持したいオリックスにとって、切り離しは合理的な判断だったと推測される。対する大和証券側は、証券口座から銀行口座への資金流出を防ぐため、自社傘下に強力な銀行機能を持つことが長年の「悲願」であったという。



しかし、発表直後の市場の反応は明暗が分かれた。オリックスの株価が上昇したのに対し、大和証券グループ本社の株価は下落に転じた。モハP氏はこの要因として、大和証券の財務の健全性を示す「CET1比率」が約5%低下する懸念や、自社株買い余力が低下する可能性を指摘。さらに、証券連携を主軸とする大和ネクスト銀行と、不動産ローンに特化したオリックス銀行とでは「ちょっと畑が違いすぎるんじゃないか」と述べ、市場からシナジー効果に疑問符が付けられている現状を解説した。



金利上昇を背景に、単独での預金獲得が厳しくなる金融機関が増加している。モハP氏は「低収益などから身売りを検討しているところも出てきている」と述べ、この機会に規模拡大を狙う企業と合わさる形で、「銀行再編は今後も続いていく」との見通しを示した。自身の資産管理を見直す視点を持ちつつ、統合による新たなサービス展開について、公式サイトなどで今後の動向を確認しておきたい。