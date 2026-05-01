研ナオコ、自宅テラスの“クレマチス”開花報告…紫の大輪に反響
歌手でタレントの研ナオコが４月28日、オフィシャルブログを更新。自宅テラスで咲いた花の様子を公開した。
この日、「我が家のテラス」と題してブログを更新した研。絵文字を交えながら「ミニテラスに クレマチス咲きました」と鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスの写真とともに報告。
また「アブラムシとナメクジ対策中です」とつづり、日々の手入れについても言及。丁寧に育てられている様子がうかがえる。
さらに、梅沢富美男との共演番組『日曜マイチョイス』についても触れ、「お見逃しの方はTVerやテラサでもご覧いただけるそうです」と呼びかけた。
緑の葉に囲まれたナチュラルな雰囲気のテラスに、ファンからは「綺麗に咲きましたね」「毎年 立派なクレマチスを咲かせていらっしゃいますね」「お見事」「ナオコさんのテラスは、きっと花盛りでしょうね」や「必ず観たい」「久しぶりの"なまたまごぉ〜"が聞けて最高でしたぁー」などの声が寄せられている。
この日、「我が家のテラス」と題してブログを更新した研。絵文字を交えながら「ミニテラスに クレマチス咲きました」と鮮やかな紫色の大輪が印象的なクレマチスの写真とともに報告。
また「アブラムシとナメクジ対策中です」とつづり、日々の手入れについても言及。丁寧に育てられている様子がうかがえる。
緑の葉に囲まれたナチュラルな雰囲気のテラスに、ファンからは「綺麗に咲きましたね」「毎年 立派なクレマチスを咲かせていらっしゃいますね」「お見事」「ナオコさんのテラスは、きっと花盛りでしょうね」や「必ず観たい」「久しぶりの"なまたまごぉ〜"が聞けて最高でしたぁー」などの声が寄せられている。