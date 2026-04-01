¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26 Âè31Àá ¥í¥ê¥¢¥ó vs ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26¤ÎÂè31Àá ¥í¥ê¥¢¥ó¤È¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢4·î26Æü22:00¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥¤¥ô¡¦¥¢¥é¥ó¥Þ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ñ¥¸¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥Ð¡¦¥Ç¥£¥¨¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Þ¥±¥ó¥´¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Ï¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¡ÊFW¡Ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ê¥·¡ÊMF¡Ë¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥â¥¢¥á¥èー¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
26Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥í¥ê¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥Î¥¹¡¦¥«¥Ä¥§¥ê¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Î¥¢¡¦¥«¥Ç¥£¥¦¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥í¥ê¥¢¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥í¥ê¥¢¥ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
54Ê¬¥í¥ê¥¢¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ñ¥¸¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢62Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ê¥·¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
65Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥¹¥á¥ó¡¦¥É¥¥¥¯ー¥ì¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ª¥â¥Ð¥ß¥Éー¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
67Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥µ¥ß¥ë¡¦¥¨¥ë¥à¥é¥Ù¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¡¦¥¦¥ï¥¿¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þー¥·¥ã¥ë¡¦¥´¥É¥¦¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
69Ê¬¡¢¥í¥ê¥¢¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ð¥ó¥Ð¡¦¥Ç¥£¥¨¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥íー¥é¥ó¡¦¥¢¥Ð¥ë¥¸¥§¥ë¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¢¥¤¥§¥°¥ó¡¦¥È¥·¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢ー¥µー¡¦¥¨¥Ü¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥å¥Ë¥ªー¥ë¡¦¥à¥ï¥ó¥¬¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
81Ê¬¡¢¥í¥ê¥¢¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Þ¥±¥ó¥´¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ñ¥¸¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥µ¥ó¥Ö¡¦¥¹¥Þ¥Î¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ç¥ë¥Þ¥Í¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
86Ê¬¡¢¥í¥ê¥¢¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ñ¥Î¥¹¡¦¥«¥Ä¥§¥ê¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¤¥´ー¥ë¡¦¥·¥¦¥Ð¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
86Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£gessime yassine¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥á¥¬¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+2Ê¬¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥í¥ê¥¢¥ó¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥ª¥¦¥ó¥´ー¥ë¤Ë¤è¤ê2-2¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë90+10Ê¬¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬µÕÅ¾¡£¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Ê¥Ê¥·¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ª¥â¥Ð¥ß¥Éー¥ë¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-3¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¸åÈ¾½ªÎ»¡£2-3¤Ç±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬2-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥ê¥¢¥ó¤Ï71Ê¬¤Ë¥Ñ¥Î¥¹¡¦¥«¥Ä¥§¥ê¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Ï25Ê¬¤Ë¥ëー¥«¥¹¡¦¥Û¥°¥¹¥Ðー¥°¡ÊDF¡Ë¡¢73Ê¬¤Ë¥Þ¥¥·¡¦¥ª¥¤¥Ç¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026-04-27 00:10:35 ¹¹¿·