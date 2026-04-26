Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表 / ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」【まとめ記事】
Echo Dot NBA公式認定エディション
Amazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、自宅の好きな場所でNBAの世界観を楽しめる。
株式会社ドミノ・ピザ ジャパンが展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザ ドミノ・ピザは、2026年4月24日（金）〜5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限り注文でき、4月27日（月）以降は、電話・店頭注文も可能となる。
■バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月24日（金）より、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を期間限定で新発売する。
■Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
Amazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、自宅の好きな場所でNBAの世界観を楽しめる。
■ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
株式会社ドミノ・ピザ ジャパンが展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザ ドミノ・ピザは、2026年4月24日（金）〜5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限り注文でき、4月27日（月）以降は、電話・店頭注文も可能となる。
■“人間の狂気”がテーマ！「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」
株式会社サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケンとタッグを組み、2026年6月6日（土）と6月13日（土）に、一般営業終了後の夜に施設全体を舞台に体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を開催する。
■燃えにくい！半固体電池を採用した、モバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」を発売した。従来のリチウムイオン電池の課題であった発熱や膨張リスクを抑えるため、本製品では半固体電池を採用。電解質をゲル状にすることで発火リスクを低減し、より安全な充電環境を実現している。日常的に持ち歩くモバイルバッテリーだからこそ、安全性にこだわりたい方に最適な一台だ。
■ITライフハック
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■デジタル家電に関連した記事を読む
・前作より進化！ ウルトラポータブルBluetoothスピーカー「JBL Go 5」
・Booster Robotics社ヒューマノイドロボット「Booster K1 Pro」を発売
・2台のパソコンでデュアルディスプレイを共有できる！4K対応HDMIパソコン切替器
・イベント設営をスムーズに！コンパクトに折りたためる、拡声器スピーカー用スタンド2種
・USB Type-Cケーブル1本で、手軽にデュアルディスプレイ化できる！14インチモバイルモニター
Amazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、自宅の好きな場所でNBAの世界観を楽しめる。
■バーガーキング、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」登場
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年4月24日（金）より、新サンデーシリーズ「キングフュージョン」から、爽やかな甘さのパイナップルソースとザクザク食感のココナッツワッフルを使用した、混ぜておいしい『キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー』を期間限定で新発売する。
■Amazon、Echo Dot NBA公式認定エディションを発表
Amazonは、Echo Dot NBA公式認定エディションの日本における販売を開始した。価格は1万980円（税込）。Amazon.co.jpにて購入することができる。Echo Dot NBA公式認定エディションは、世界中で愛されるNBAやチームのロゴがデザインされた特別仕様のAlexa搭載スマートスピーカー。NBA、レイカーズ、ブルズ、ウォリアーズ、セルティックス、ニックスの全6種類のデザインを用意し、リビングや寝室、書斎など、自宅の好きな場所でNBAの世界観を楽しめる。
■ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場！ドミノ・ピザ「ドミノデカ盛り祭」
株式会社ドミノ・ピザ ジャパンが展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザ ドミノ・ピザは、2026年4月24日（金）〜5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限り注文でき、4月27日（月）以降は、電話・店頭注文も可能となる。
■“人間の狂気”がテーマ！「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」
株式会社サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、東京方南町を拠点とする方南町お化け屋敷オバケンとタッグを組み、2026年6月6日（土）と6月13日（土）に、一般営業終了後の夜に施設全体を舞台に体験型サイコスリラーイベント「OBAKEN PSYCHO GAME in サンリオピューロランド」を開催する。
■燃えにくい！半固体電池を採用した、モバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、安全性の高い半固体電池とPD20W急速充電に対応したコンパクトモバイルバッテリー「700-BTL062BK」を発売した。従来のリチウムイオン電池の課題であった発熱や膨張リスクを抑えるため、本製品では半固体電池を採用。電解質をゲル状にすることで発火リスクを低減し、より安全な充電環境を実現している。日常的に持ち歩くモバイルバッテリーだからこそ、安全性にこだわりたい方に最適な一台だ。
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