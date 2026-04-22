田端信太郎が日経平均10万円説に「全然ある」と分析！5年で1.5倍のシナリオとは
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投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「株はずっと上がるもの？2032年には日経平均10万円になるのか！？」を公開した。マネックス証券の広木氏が提唱する「2032年に日経平均10万円到達」という予測に対し、独自の視点からその実現可能性について言及した。
動画の冒頭では、聞き手の女性がマネックス証券の広木氏の著書に触れ、「株はずっと上がるもの」「2032年に日経平均は10万円になる」という予測を紹介した。これを受け、田端氏は即座に反応し、そのシナリオについて見解を語り始めた。
田端氏は、「2032年ってまだこの後5年でしょ？」と目標年までの期間に言及。「全然あるよね」と同意し、日経平均10万円という数字が決して非現実的ではないとの見方を示した。さらに、現在の株価水準からの上昇幅について「5年で1.5倍でしょ？」と具体的な数値を挙げて分析を進めた。
続けて、「年率10%ぐらいだったら、10%強ぐらいでいくってことでしょ」と指摘した。年率10%強の上昇を維持できれば十分に到達可能な水準であると、計算の根拠を提示した。専門家の予測に対し、自身の投資家としての感覚を交えながら、現実的な数字の積み重ねとして捉えていることがうかがえる内容だ。
最後には、聞き手の女性が「あるんじゃないっていうので、マネックス証券の広木さんは言ってますね」とまとめ、動画は締めくくられた。日経平均株価の未来に対して、論理的な裏付けとともにポジティブな展望を示す田端氏の姿勢が印象的な動画だ。
動画の冒頭では、聞き手の女性がマネックス証券の広木氏の著書に触れ、「株はずっと上がるもの」「2032年に日経平均は10万円になる」という予測を紹介した。これを受け、田端氏は即座に反応し、そのシナリオについて見解を語り始めた。
田端氏は、「2032年ってまだこの後5年でしょ？」と目標年までの期間に言及。「全然あるよね」と同意し、日経平均10万円という数字が決して非現実的ではないとの見方を示した。さらに、現在の株価水準からの上昇幅について「5年で1.5倍でしょ？」と具体的な数値を挙げて分析を進めた。
続けて、「年率10%ぐらいだったら、10%強ぐらいでいくってことでしょ」と指摘した。年率10%強の上昇を維持できれば十分に到達可能な水準であると、計算の根拠を提示した。専門家の予測に対し、自身の投資家としての感覚を交えながら、現実的な数字の積み重ねとして捉えていることがうかがえる内容だ。
最後には、聞き手の女性が「あるんじゃないっていうので、マネックス証券の広木さんは言ってますね」とまとめ、動画は締めくくられた。日経平均株価の未来に対して、論理的な裏付けとともにポジティブな展望を示す田端氏の姿勢が印象的な動画だ。
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「愛と誠のアクティビスト投資家」田端信太郎です。堀江貴文さんや前澤友作さんの部下として間近で創業オーナー社長の振る舞いをみながら、LINEやZOZOで執行役員をつとめ、ライブドア、NTTデータなどで、社員としてIT企業を中から見た経験を活かしながら、個人投資家の立場から、株式投資という最高にエキサイティングな知的ゲームの楽しみと喜び、そして苦しみと恐ろしさを動画で、喜怒哀楽を込めて熱弁していきます！
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