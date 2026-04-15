「いるの分かってるから！」退職代行を利用した24卒男性の自宅に1日4回も押し掛けた、会社側との異常な攻防戦
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新卒応援チャンネル【さざえ】が「【恐怖】「居るの分かってるよ〜」新卒1ヶ月で退職代行使った結果、上司が家に来て…【視聴者凸】」を公開した。動画には食品メーカーに入社した24卒男性が登場し、退職代行を利用した直後に起きた、ホラー映画さながらの恐怖体験を明かした。
「商品開発」として採用されたはずが、入社早々工場での過酷な肉体労働に配属されたという男性。「みんな3年とか4年いる先輩もいる」と、長年の悪習が放置されている現状を目の当たりにしたという。さらに、50代のベテラン上司から、肌感だけで発酵室の湿度を当てさせるという理不尽なクイズを毎朝強要され、「50年後こうなっちゃうんだ」と将来に絶望。すぐさま退職代行サービスを利用して退職を決意したと語る。
入社1ヶ月足らずで手続きを行い、無事に辞められたと安心したのも束の間。なんとその日のうちに、会社の人間が自宅に押し寄せてきたという。午前中に見知らぬ社員、昼には人事担当者が現れ、「いるの分かってるから！」と雨戸を激しく叩き続ける異常事態に。男性は「借金取りみたいな」恐怖を感じながらひたすら居留守を貫いた。その後も会社側の執拗な連絡は続き、実家の親にまで着信拒否をするほどの電話がかけられるなど、周囲を巻き込む騒動へと発展していく。
退職代行業者を通じて「家には来ないように」と伝えてもらったものの、夕方には4度目の訪問者が現れる。ついに総務本部長までもが自宅に押し掛け、リビングのすりガラスの小窓から顔を覗かせてきたという。「そこに顔が現れまして」と恐怖を振り返る男性に対し、聞き手のさざえ氏も驚きを隠せない様子を見せた。なお、その後の訪問では、退職に関する書類を手に持って現れたとも語られている。現在、男性は別の職場で平穏に働いているが、元の会社では「退職代行で逃げた悪魔」として伝説になっているという。
「商品開発」として採用されたはずが、入社早々工場での過酷な肉体労働に配属されたという男性。「みんな3年とか4年いる先輩もいる」と、長年の悪習が放置されている現状を目の当たりにしたという。さらに、50代のベテラン上司から、肌感だけで発酵室の湿度を当てさせるという理不尽なクイズを毎朝強要され、「50年後こうなっちゃうんだ」と将来に絶望。すぐさま退職代行サービスを利用して退職を決意したと語る。
入社1ヶ月足らずで手続きを行い、無事に辞められたと安心したのも束の間。なんとその日のうちに、会社の人間が自宅に押し寄せてきたという。午前中に見知らぬ社員、昼には人事担当者が現れ、「いるの分かってるから！」と雨戸を激しく叩き続ける異常事態に。男性は「借金取りみたいな」恐怖を感じながらひたすら居留守を貫いた。その後も会社側の執拗な連絡は続き、実家の親にまで着信拒否をするほどの電話がかけられるなど、周囲を巻き込む騒動へと発展していく。
退職代行業者を通じて「家には来ないように」と伝えてもらったものの、夕方には4度目の訪問者が現れる。ついに総務本部長までもが自宅に押し掛け、リビングのすりガラスの小窓から顔を覗かせてきたという。「そこに顔が現れまして」と恐怖を振り返る男性に対し、聞き手のさざえ氏も驚きを隠せない様子を見せた。なお、その後の訪問では、退職に関する書類を手に持って現れたとも語られている。現在、男性は別の職場で平穏に働いているが、元の会社では「退職代行で逃げた悪魔」として伝説になっているという。
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会社を辞めたい人向けのチャンネルです【経歴】2020.3 大学卒業2020.4 自動車ディーラーに入社2020.7 退職代行で逃亡2020.8 フリーターになる、同時に新卒応援チャンネルを始める2024.12 バイト先が潰れる2025.1〜 専業YouTuber
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