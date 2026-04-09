「市民の安全」理由に最悪“射殺”の可能性も　韓国動物園からオオカミ脱走、警察・軍・猟師ら総出で大規模捜索中

韓国の動物園からオスのオオカミが脱走し、大規模な捜索作戦が組まれて2日目を迎えている。

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4月9日、消防当局などによると、警察・軍・猟師などの関係者がチームを組み、韓国中部・大田（テジョン）広域市の中区沙正洞（チュング・サジョンドン）にあるテーマパーク「オーワールド」内のサファリから脱走したオスのオオカミを捕獲するため、オーワールド裏手の野山などを捜索している。

オーワールドでは前日の8日午前、施設内の動物園オオカミサファリ内から2024年生まれで2歳オスのオオカミが脱走した。

当局は、オオカミの帰巣本能を利用した「追い込み」方式で、可能な限りサファリ内へと誘導する計画だ。昨夜、オーワールド付近の宝文山（ボムンサン）一帯でオオカミが数回目撃されており、このエリアから離れないよう食い止めることに注力しているという。

また、消防当局は高解像度の赤外線カメラを搭載したドローンを投入し、上空からオオカミの位置を探している。捜索犬を動員した捜索については、この日一帯で長時間の降雨が予報されており、難航が予想されている。

オーワールドを脱走したオオカミ（写真提供＝大田消防本部）

オオカミを発見した場合、当局はまず麻酔銃を使用しての生け捕りを最優先する方針だ。

ただし、オオカミの通常の行動範囲は約100kmに及ぶため、市民の安全が脅かされる事態に備え、射殺も検討している。

大田市は同日午前9時36分、緊急安全メールを通じて、市民に宝文山一帯への立ち入りを控えるよう呼びかけている。

（記事提供＝時事ジャーナル）