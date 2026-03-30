サッカーJ3の松本山雅FCとAC長野パルセイロはこの週末、アウェー戦。またもや対照的な結果となりました。



■松本山雅FC■

3連勝中と3月は負けなしの松本山雅はアウェーでJ3の福島と対戦。



相手にボールを握られながらも押し込む時間帯を多くつくると、前半33分でした。コーナーキックを獲得し、フリーになった小田の2試合連続のゴールで先制に成功します。折り返した後半6分には安永の技ありループシュートで追加点を奪います。





さらに10分にも安永が出したボールを小田がダイビングヘッドで決め、リードを広げます。その後、PKを与え1点を返されますが、リードを守り切った山雅はこれで4連勝。次節は来月5日、ホームでいわきと対戦します。■AC長野パルセイロ■開幕からいまだ勝ち星がないパルセイロはアウェーでJ3の岐阜と対戦。GK牧野がJ初出場を果たすなどスタメン3人を入れ替えて臨みました。しかし、前半6分に先制を許すと25分には行紱がこのプレーでレッドカードを受け、一人少ない状況に…。何とか粘りたいパルセイロは牧野のファインセーブなどもあり、我慢の時間帯が続いていましたが前半アディショナルタイムに失点すると折り返した後半にも立て続けに得点を奪われ、後半41分までに5点差とされます。意地を見せたいパルセイロは後半アディショナルタイムに相手キーパーのこぼれ球を大野が豪快にたたき込み、1点を返しますが反撃もここまで。今シーズン、2度目の5失点で敗れました。次節は4月4日、アウェーで藤枝と対戦します。