２・５次元アイドルグループ「すとぷり」が２９日、Ｋアリーナ横浜で行われた「ＳＴＰＲ Ｆａｍｉｌｙ Ｆｅｓｔｉｖａｌ！！（すとふぇす）２０２６」に出演した。

「すとふぇす」は、所属する「ＳＴＰＲ」のアーティストが総出演するイベント。先月の東京ドームに続いて行われ、横浜で行われた２日間は３・６万人が来場。グループの垣根を越えたユニットでの歌唱も含め、４２曲を披露した。

すとぷりはトップバッターで、白と金の王子のような衣装で登場。ステージ下からの演出には、場内は大歓声に包まれた。「世界で一番愛しているよ」（るぅと）、「最高の幸せ届けたいな」（ジェル）などとリスナーに呼びかけ、人気曲「スキスキ星人」で一気に会場のボルテージを上げた。その後もバルコニーステージを使った演出、メンバーのソロ曲などでも魅了した。

「すとぷり」は６月４日で結成１０周年を迎える。「重重重大発表」として「すとろべりーめもりーＶｏｌ．１０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ―すとぷり ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ」の開催を発表。さとみは「東京、名古屋、大阪、福岡の４都市１３公演を用意している。（東京の会場は）るぅとの家、代々木体育館」とるぅとがワンマンライブを行った代々木体育館も会場に含まれていると紹介。ころんも「おじゃましまーす」とおどけた。ライブに向け、莉犬は「Ｋアリで（後輩の）アンプとかめておらがライブしていたけど、すごいよかった。ＳＴＰＲはネットだったりリアルなイベントも盛り上げていきたい」と意気込み、リスナーにも来場を呼びかけた。

◆「すとろべりーめもりーＶｏｌ．１０ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ―すとぷり ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ」の日程

・愛知「ＩＧアリーナ」

６月２０日 午後１２時、同５時３０分

同 ２１日 午後１２時

・大阪「大阪城ホール」

７月４ 日 午後５時３０分

同月５ 日 午後１２時、同５時３０分

・福岡「マリンメッセ福岡」

同月２５日 午後５時３０分

同月２６日 午後１２時、同５時３０分

・東京「国立代々木競技場第一体育館」

８月１８日 午後５時３０分

同月１９日 午後１２時、同５時３０分

同月２０日 午後１２時