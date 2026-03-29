カフェ好き必見♡Quaroの上質ソフトクリームでひと休み時間を

原宿・表参道エリアにあるQuaroから、春のおでかけにぴったりな新しいソフトクリーム体験が登場♡厳選素材を使い、甘さに頼らず香りや余韻まで楽しめる上質な味わいが魅力です。街歩きの途中に気軽に立ち寄れるのに、どこか特別感のある一杯。軽やかな春の空気に寄り添う、大人のためのソフトクリームをチェックしてみて♪

素材を楽しむ全6種フレーバー

Quaroのソフトクリームは、素材本来の風味を活かした全6種のラインアップ。甘さ控えめで、香りやコクをしっかり感じられるのが特徴です。

Milk

やさしい甘さとすっきりとした後味が魅力の王道フレーバー。

Espresso

華やかさとコクを兼ね備えた、大人向けのビターな味わい。

Matcha

上質な抹茶のほろ苦さと甘みが絶妙に調和。

Hojicha

焙煎の香ばしさが広がる、落ち着いた風味。

JapaneseTeaSwirl（Matcha&Hojicha）



抹茶とほうじ茶の奥行きある香りを一度に楽しめるツイスト。

Espresso&MilkSwirl

コーヒーのコクとミルクのまろやかさが溶け合う一品。

どれも軽やかな後味で、春のお散歩スイーツにぴったりです♪

ペコちゃん×埼玉西武ライオンズの限定コラボ！可愛すぎるミルキー缶が登場♡

自分だけのカスタム体験

IcedMatchaLatte×Matcha

Quaroならではの楽しみ方が、アイスドリンクにソフトクリームを合わせるスタイル。なんと全66通りの組み合わせが可能で、自分好みの一杯が見つかります。

IcedLatte×Espresso&MilkSwirl



Coldbrew×Espresso



IcedMatchaLatte×Espresso&MilkSwirl

香りやコクが重なり合い、いつものドリンクがぐっと特別な味わいに。気分やシーンに合わせて選べる自由さも魅力です♡

春限定サクラメニューも登場

季節限定で登場する「サクラ」フレーバーも見逃せません。

・サクラ（単品）

・サクラ＋抹茶ミックス

ほのかな甘さと爽やかさが重なり、春らしいやさしい味わいに仕上がっています。

さらに「サクラソーダ」も登場。桜の甘みにザクロとレモンの酸味をプラスし、すっきりとした後味が楽しめる一杯です。

食べられる花びらや桜をイメージしたパウダーが添えられ、見た目も華やかで写真映えも抜群♡

春のご褒美スイーツに

Quaroのソフトクリームは、甘さ控えめで軽やかなのに満足感のある、大人にぴったりの春スイーツ♡ショッピングやデートの合間にふらっと立ち寄れる気軽さも魅力です。自分好みにカスタムできる楽しさや、季節限定メニューの特別感も嬉しいポイント。この春は、原宿・表参道で“ちょっと特別なひと休み”を楽しんでみてください♪