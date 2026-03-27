「ポケモンに罪はない」池袋ポケモンセンター、当面の臨時休業を発表「迷惑だなんて…心配しています」
ポケモン公式X（旧Twitter）は3月26日に投稿を更新。東京・東池袋にあるサンシャインシティ内のポケモンセンターメガトウキョーが当面の間、臨時休業することを発表しました。
【投稿】ポケモンセンターメガトウキョー臨時休業のお知らせ
公式Webサイトでは「警察への全面的な協力、及びスタッフの心身のケアを最優先に、当面の間、臨時休業とさせていただきます」とも説明しており、営業の再開時期については改めて告知するとしています。
コメントでは、「メガトウキョー以外のポケモンセンターで働く店員さんの心のケアもお願いします」「悪いのは犯人であってポケセンじゃないという当たり前の事をあえて言語化していきたい」「お店側の責任では無いと思います」「スタッフの方々や、関係者、お客さんの心が心配です」「ポケモンに罪はない。悪いのは加害者です」「迷惑だなんて…心配しています」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】ポケモンセンターメガトウキョー臨時休業のお知らせ
「当面の間、臨時休業とさせていただきます」同アカウントは「【お知らせ】ポケモンセンターメガトウキョー・ピカチュウスイーツ by ポケモンカフェは、3月26日（木）に発生いたしました事件に伴い、当面の間休業いたします。皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」とつづり、臨時休業を発表しています。
コメントでは、「メガトウキョー以外のポケモンセンターで働く店員さんの心のケアもお願いします」「悪いのは犯人であってポケセンじゃないという当たり前の事をあえて言語化していきたい」「お店側の責任では無いと思います」「スタッフの方々や、関係者、お客さんの心が心配です」「ポケモンに罪はない。悪いのは加害者です」「迷惑だなんて…心配しています」などの声が寄せられました。
26日夜に事件が発生サンシャインシティにある「ポケモンセンターメガトウキョー & ピカチュウスイーツ」で26日夜に事件は発生。営業時間中に女性店員が男に刺され、互いに死亡するというショッキングな内容でした。それを受けて今回、公式アカウントは声明を出したようです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)