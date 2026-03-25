TBSは25日、都内の同局で3月度の社長定例記者会見を行い、地上波放送がなかった「WBC」について言及した。

龍宝正峰社長は、Netflix（ネットフリックス）で独占配信されたWBCについて「見ちゃいました」とし「作りは見慣れているつくり、広告の入り方は工夫はされていると思います。僕らがやったことがないやり方をされていますので、そういう意味では勉強になったと思います」と配信中継の印象を語った。

地上波放送がなかったことで、視聴者からはクレームの声も届いたという。「これまで大会を放送していた立場で言いますと、非常に残念だった。Netflixさんは素晴らしい中継をされていて、勉強になっていたことは確か。無料で多くの方に届けるという視聴者からの期待は大きかったし、ご意見をいただきました。苦情に近いお怒りの言葉をいただいたことは確かです」と明かした。

放送に至らなかったことについて「権利交渉は知らないところで決まってしまった。知らないところで決まってしまったのは想像していなかったこと」と吐露。「じくじたる思いなのはご理解いただきたい。やりたかったのにやれなかったという気持ちはあった」と続けた。

次回大会での放送の可能性について「できるだけしっかりタッチしたい考えはあります」と言うにとどめた。

また、別の局で特別番組が放送されたが、TBSでは放送がなかった。合田隆信専務は「特番やるやらないに関しては使用条件は関係なく、総合的な判断」と説明した。