フルッタフルッタの濃厚アサイー使用「のむヨーグルト アサイーボウル」待望の全国発売 ファミマ限定で登場
【モデルプレス＝2026/03/24】フルッタフルッタの濃厚なアサイーを使用した「のむヨーグルト アサイーボウル」が、全国のファミリーマートに数量限定で登場。3月24日（火）から東日本エリア、3月31日（火）から西日本エリアで順次販売される。
【写真】パッケージに「CO2削減マーク」表示
「のむヨーグルト アサイーボウル」は、ブルーベリー、バナナ、ストロベリー、アサイーの4種類のフルーツを贅沢に使用し、酸味を抑えたコク深いヨーグルトドリンクと合わせることで、とろりとしたまろやかな口当たりに仕上げた。1製品あたりの熱量は137kcal。昨年、関東エリア限定で販売したところ、想定を大きく上回る反響があったことを受け、全国発売が実現した。
全国展開にあたり、より多くの人へおいしさを知ってもらえるよう、贅沢な果肉感はそのままに、フルーツの爽やかさとヨーグルトのコクが感じられ、毎日でも飲みたくなるような、まろやかな味わいを実現。忙しい朝のエネルギー補給や、午後のリフレッシュタイムにぴったりだ。なお製品内にグラノーラは使用されていない。
また、製品パッケージには、アサイーが栽培されているアグロフォレストリー農法のCO2吸収量を、1製品あたりの削減量として換算した「CO2削減マーク」を表示。同製品の場合は1本あたりで9gのCO2削減となり、おいしさとサスティナブルな食体験を両立させた製品となっている。（modelpress編集部）
販売店舗：全国のファミリーマート約16,500店（フランチャイズ店舗を含む）
※一部の店舗では取り扱いのない場合がある
【Not Sponsored 記事】
【写真】パッケージに「CO2削減マーク」表示
◆「のむヨーグルト アサイーボウル」待望の全国展開
「のむヨーグルト アサイーボウル」は、ブルーベリー、バナナ、ストロベリー、アサイーの4種類のフルーツを贅沢に使用し、酸味を抑えたコク深いヨーグルトドリンクと合わせることで、とろりとしたまろやかな口当たりに仕上げた。1製品あたりの熱量は137kcal。昨年、関東エリア限定で販売したところ、想定を大きく上回る反響があったことを受け、全国発売が実現した。
◆デイリーに飲みたくなる味わい設計
全国展開にあたり、より多くの人へおいしさを知ってもらえるよう、贅沢な果肉感はそのままに、フルーツの爽やかさとヨーグルトのコクが感じられ、毎日でも飲みたくなるような、まろやかな味わいを実現。忙しい朝のエネルギー補給や、午後のリフレッシュタイムにぴったりだ。なお製品内にグラノーラは使用されていない。
また、製品パッケージには、アサイーが栽培されているアグロフォレストリー農法のCO2吸収量を、1製品あたりの削減量として換算した「CO2削減マーク」を表示。同製品の場合は1本あたりで9gのCO2削減となり、おいしさとサスティナブルな食体験を両立させた製品となっている。（modelpress編集部）
■のむヨーグルト アサイーボウル
販売店舗：全国のファミリーマート約16,500店（フランチャイズ店舗を含む）
※一部の店舗では取り扱いのない場合がある
【Not Sponsored 記事】