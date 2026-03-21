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食べ痩せトレーナーのよしかさんが運営するYouTubeチャンネル

「食べ痩せ健康チャンネル」が、

「【50代－10キロ痩せた】ごっそり！むくみが取れるダイエットスープ／野菜たっぷりトマトスープ」と題した動画を公開しました。



動画では、むくみ解消に効果的なカリウムをたっぷり含んだ「食べるスープ」のレシピを紹介しています。



動画の冒頭でよしかさんは、10キロ痩せる人は「スープを食べる！」と断言。

スープは野菜と水分で満足感が得られ、自然に食事のカロリーを減らせるため、ダイエットに効果的だと解説します。

今回は、特に「むくみ取り効果が絶大！」だという、カリウムが豊富な食材をふんだんに使ったトマトスープの作り方を披露しました。



調理のポイントは、野菜の旨味を最大限に引き出すこと。

まず、フライパンにオリーブオイルを熱し、ニンニクと玉ねぎをじっくりと炒めます。玉ねぎが茶色くなるのは「メイラード反応」という、糖が炒められて甘く美味しくなった証拠だそう。

キャベツは「食べ応え」を重視してあえて大きめにカット。よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できると説明します。



ホールトマトを加えたら、蓋をして5分ほど加熱。この工程でトマト缶特有の酸味が飛び、甘みと旨味が凝縮されるとのこと。

最後に、栄養価が「マジで完璧な豆」だというレッドキドニー（赤インゲン豆）と調味料を加え、さらに煮込めば完成です。



完成したスープは、野菜がゴロゴロと入ったまさに「食べるスープ」。一口味わったよしかさんは「うま！」「しっかり炒めたのでレストランのスープ！」とその美味しさに感動。

野菜の旨味と甘みが溶け込んだ本格的な味わいに仕上がったようです。



むくみが気になる時や、美味しくダイエットを続けたい時に、この栄養満点の一杯を試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・玉ねぎ 1/2個

・キャベツ 1/4個

・ズッキーニ 1本

・ニンニク 2かけ

・オリーブオイル 小さじ1

・ホールトマト缶 1缶

・レッドキドニー（赤インゲン豆） 1缶（110g）

・水 200ml

・コンソメ 小さじ1/2

・みそ 大さじ2



［作り方］

1. 玉ねぎとニンニクはみじん切り、キャベツは1cm幅の細切り、ズッキーニは輪切りにする。

2. 深めのフライパンにオリーブオイルをひき、ニンニクをじんわりと炒める。

3. 香りが立ったら玉ねぎを加え、茶色く色づくまで炒める（メイラード反応）。

4. キャベツとズッキーニを加えて中火で炒め、油を全体に回す。

5. コンソメを加えて混ぜ、ホールトマトを潰しながら加える。

6. 蓋をして5分ほど加熱し、トマトの旨味を凝縮させる。

7. レッドキドニー、水、みそを加えて混ぜ合わせる。

8. 沸騰してからさらに5分煮込んだら完成。